El Gobierno reafirmó que “no hay prevista una reforma laboral”

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó que “no hay reforma laboral prevista” y resaltó que cualquier propuesta que se haga para reformar el sistema tributario será para “modernizarlo y favorecer la inversión”.

“No hay reforma laboral prevista. Lo que debemos tener son discusiones con el sector el trabajo respecto de los desafíos de una industria más moderna que crece, y que debe estar más integrada al mundo”, afirmó Cabrera en radio Continental.

“Los empresarios no deberían estar preocupados. Tenemos un sistema tributario bastante antiguo y cualquier propuesta que hagamos será para modernizarlo, y favorecer la inversión”, agregó el funcionario nacional.

El ministró remarcó que el empresariado argentino “genera empleo, productos, financiamiento, incorporan tecnología, y tienen socios. Hay que darles un marco de crecimiento, inversión y de cumplimiento de leyes para que crezcan y generen empleo. Esa es la Argentina sobre la cual somos optimistas”.

Respecto a la suba al arancel a la exportación del biodiesel a Estados Unidos, Cabrera señaló que mantuvo conversaciones con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, quien “tomó la responsabilidad de incentivar y agilizar las reuniones entre privados para que se llegue a una Acuerdo de Suspensión, ya que cuando se ponen de acuerdo sobre precios y volúmenes automáticamente se suspende este impuesto (que en promedio se ubica en un 57%). Esperamos las primeras semanas de septiembre que haya una reunión entre privados”.

“La relación comercial con Estados Unidos no está mal. Nos sorprendió el nivel del impuesto preliminar que puso el Departamento de Comercio norteamericano. Por eso nos quejamos fuertemente porque no estaba dentro de los parámetros que esperábamos y porque un impuesto de este tamaño no incentivaba al sector privado de Estados Unidos a sentarse a negociar”, afirmó.

En este sentido analizó que “es un proceso entre privados, y era razonable que ante la denuncia de los peticionantes americanos respecto de dumping y subsidios, el departamento de Comercio de Estados Unidos pusiera este impuesto, pero no de esta magnitud que es del 57% promedio”.

Por otro lado, sobre el sector sindical, Cabrera analizó que “muchas veces trabaja con una agenda muy antigua”, y ratificó que en el Gobierno “estamos siempre abiertos al diálogo sobre cómo hacemos más productiva la Argentina. Tenemos que ver, sinceramente y diciéndonos la verdad, cómo hacemos para avanzar. Lo que no estoy de acuerdo es cuando se sientan a dialogar con el Gobierno, parece que estamos de acuerdo en entender que tenemos que tener una agenda de productividad, y después dicen otra cosa”.

Por último, sostuvo que “sería sumamente inoportuno que haya un paro en el momento en que crece el empleo, las inversiones y la producción”.