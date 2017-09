Un grupo de madres del colegio San Antonio de Padua, en Merlo, provincia de Buenos Aires, celebró que los directivos de la institución cambiaran a un alumno con Síndrome de Asperger del curso de sus hijos.

Rosaura Gómez, tía del alumno, contó a través de una publicación de Facebook que el resto de las madres se negó a llevar a sus hijos a clases mientras el pequeño con Asperger estuviera en el mismo curso.

Frente a esta situación, el colegio optó por complacerlas y cambió de grupo al pequeño, algo que generó la indignación de su familia y de las redes.

La respuesta de Alejandro Schatz

El escritor decidió no quedarse de brazos cruzados y le envió, a través de las redes sociales, una carta a la madre del joven.

Alejandro es padre de Thiago, quien tiene el mismo síndrome que el chico discriminado y que hoy, explica, está pasando un buen momento, aunque en cualquier momento “la va a volver a pasar mal”.

Por ello, y porque “siempre es bueno mejorarle el día a alguien”, Alandro escribió la carta, que se difundió con velocidad y llegó hasta la madre del pequeño.

La carta

Carta abierta a la mamá y a las mamás de la escuela San Antonio de Padua de merlo.

Mi nombre es Alejandro Schatz y soy el orgulloso papá de Thiago (el mas poderoso guerrero del universo, como él mismo se autodefine, y yo le creo)

En realidad no hay tanto que pueda decir acerca del caso que tanta resonancia esta tomando en los medios, de hecho solo va dirigida a la mamá del chiquilín.

No conozco tu nombre, no conozco el nombre de tu pibe, y menos conozco el nombre de las demás mamás del grado, y en realidad poco importa eso. No quiero juzgar a nadie.

Solo quería que sepas unas cuantas cosas a cerca de tu pibe, que también es el mió. Solo quería decirte un puñado de verdades que me explotan del corazón.

Tenes que saber algo, El mundo es un lugar hostil. El mundo se ha vuelto un lugar en donde lo único que importa es cuidar el propio culo sin importar nada, ni nadie.

Triste pero esa sí. La misericordia que tanto pregonan es solo una palabra del diccionario.

El mundo es lo que es, y nada podemos hacer al respecto. Nada (algo, mucho)

Tu niño es distinto, eso es lo que es y no va a cambiar. Es lo que es.

Pero tengo algo que decirte mamá.

Yo se que no soporta los ruidos estridentes, que no comprende el doble sentido, ese vicio tan extendido por los adultos y que han mal copiado los chicos; y que no distingue entre la mentira y la verdad- Y vaya que tiene suerte en eso, para él simplemente la verdad es lo único que existe-

Se que a veces se saca y pega. Se que a veces no comprende y estalla. Se que no quiere taparse las orejas pero no puede parar de hacerlo. Se que se le zafa la cadena, explota. Se que muchas veces no puede concentrarse mas de unos minutos, lo se. Lo se bien.

Pero tenes que entender algo. Algo que va a cambiar tu visión del mundo.

Tu pibe es especial, sábelo. Y especial en el mejor sentido de la palabra.

En el sentido que la mayoría (esclavos de un sistema de premios, castigos, meritos y futuro, no entiende)

Es especial porque es tuyo. Es especial porque no encaja, Es especial porque no sabe mentir. Es especial porque no tiene doble sentido. Es especial porque dios lo eligió y te eligió para serlo.

Es transparente, en el descomunal sentido de la palabra.

Me pregunto: ¿Que sentido tiene sacar diez en matemáticas si no entendemos que toda suma nunca resta? ¿Que sentido tiene hablar un ingles perfecto, sino entendemos a alguien que nos habla el mismo idioma? ¿Que sentido tiene rezarle cada mañana a un dios, si no comprendemos que su única premisa en vida fue “Amaos los unos a los otros”? ¿De que sirve aprender geografía, Lengua o sociales si no nos damos cuenta que las personas van primero? ¿De que sirve un diez en el boletín si no comprendemos que cada uno- por distinto que sea- cuenta; que No somos números solo individuos? ¿De que sirve un futuro perfecto sí el pasado es imperfecto?

No. Nada parece tener sentido en esta loca carrera por una perfección, justamente en una perfección que no existe.

A vos, mamá de ese ángel especial te hablo desde el corazón hondo de un papá que una vez creyó que no iba a poder con eso (y a veces aun lo pienso) y puede.

No busques respuestas donde no las hay. No busques soluciones donde no las vas a encontrar. No busques piedad donde solo hay odio. No busques oídos donde solo hay sordera. No busques comprensión donde solo habrá egoísmo. No busques explicaciones donde solo hay excusas (con suerte)

Lo sabes bien. Sabes bien donde buscar. Sé que lo sabes bien.

Busca en los ojos del mejor guerrero del universo, ese que solo se encuentra en la mirada cruzada de tu potrillo. En esos ojos que no comprenden el mundo pero nunca van a dejar de luchar. En ese pijama siempre igual, en esa forma de oler la comida, en esa desconfianza a lo nuevo, en ese color favorito y en esos dos platos de comida que solo aceptan. Busca adentro, en ese lugar lejano que solo vos sabes llegar.

Busca, busca y busca. Nunca dejes de buscar porque te aseguro vas a encontrar. Hay gente buena.

Y a los que no lo entienden así. Pues, nada. Ni odio, ni enojo, ni revancha.

“No juzguen, para no ser juzgados. Porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Deja que te saque la paja de tu ojo”, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano.”

Lo dijo un tal…. Jesus

Perdónalos señor. No saben lo que hacen