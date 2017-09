El juez Lijo investiga una amenaza de muerte contra la hija de Macri

En la red social de Facebook apareció anoche un intimidatorio mensaje contra la hija del presidente Maurucio Macri, Antonia, junto a una imagen de un fusil. El juez federal Ariel Lijo es el encargado de investigar esta amenaza contra la pequeña.

“Macri estás avisado!! Tu hija no va a “desaparecer”, no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO!”, fue el mensaje que se publicó anoche en el perfil de Caro Krúpskaya. Algunos usuarios de las redes sociales vincularon esa cuenta a Carolina Pavlovsky, hija del actor Eduardo ‘Tato’ Pavlovsky. El mensaje ya no aparece en el perfil de la mencionada mujer.