El jefe de legisladores oficialistas de esa provincia adelantó que condenan la ordenanza de la capital cordobesa que prohíbe exhibir azúcar en las mesas de los bares.

Alberto Bernis, presidente del bloque de diputados provinciales de Jujuy, adelantó en comunicación con Radio Universidad que buscará que la Cámara de su provincia se pliegue al rechazo que aprobó la Legislatura de Tucumán a la ordenanza de la ciudad de Córdoba de retirar de la mesa de los bares los sobrecitos y azucareros.

Tras aprobarse en Córdoba la ordenanza que indica la prohibición del azúcar en las mesas de los bares, (del mismo modo que se hace con la sal) Tucumán salió con una insólita ofensiva hacia la provincia mediterránea: amenazan con prohibir productos como el maní cordobés, el salame de Colonia Caroya y el popular fernet.

Durante su intervención en la Legislatura, el legislador radical Rubén Chebaia afirmó: “Ni maní salado, ni maní con chocolate. Nada de maní”.

Hablando con la emisora universitaria cordobesa, Bernis argumentó: “Es una cuestión similar a la que hicieron los tucumanos, esto no es una cuestión política de nuestro Gobierno. Tiene que ver con que cada uno debe defender su economía, sus puestos de trabajo, y sobre todo con la imagen que se da con esto. Porque si bien no se suspende el consumo de azúcar, una medida como esta no era necesaria porque se puede generar una cadena que es un problema para la producción de azúcar. En Jujuy 7000 familias trabajan en Ledesma y cerca de 10 mil familias en otros ingenios. Hay entre 12 y 15 mil familias que dependen de esto”.

“El Concejo Deliberante actuó sin haber tenido el conocimiento previo y sólo bajo el argumento de que están combatiendo la diabetes, que no nos parece ni serio. Hemos impulsado una resolución en la Legislatura de la provincia planteando que no nos parece que un Concejo Deliberante decida algo como esto. En todo caso, la diabetes no es una cuestión del azúcar solamente, es una parte. Por eso es que queremos salir de este tema y aclarar nuestra posición y defender lo que tiene que ver con la vida de miles y miles de jujeños. Creemos que se le está dando una sobreactuación al consumo del azúcar”, sostuvo el legislador.

Jujeños, a la guerra

Según Bernis, el gobernador Gerardo Morales se sumará al planteo de su par tucumano Juan Manzur. “El gobernador ya se puso en contacto con el Intendente, no queremos politizar. Nos gustaría hablar con los concejales y activar vínculos para tener el contacto, son cuestiones generales, pero se tendría que haber debatido con nosotros”, explicó.

“Me parece que a los concejales de Córdoba le habría faltado un poco de diálogo con legisladores de Jujuy o Tucumán para aplicar una ordenanza de este tipo”, agregó.

(Fuente: Día a Día)