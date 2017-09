Cristina sobre la tragedia de Once: “El maquinista no accionó los frenos”

La expresidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina de Kirchner, se refirió a la tragedia de Once del 22 de febrero de 2012 -en la que murieron 51 personas tras el choque del tren Sarmiento en esa estación- y aseguró que “el Estado no es responsable”, al tiempo que responsabilizó al maquinista Marcos Córdova quien “no accionó los frenos”.

“La tragedia de Once fue algo muy fuerte. Yo me reuní con casi todos los familiares. Salvo cinco familias que no quisieron”, relató la presidente en una nueva entrevista en vivo, en este caso con el canal Crónica.

En ese marco, la exmandataria dijo que en su gobierno recibieron y solucionaron muchos problemas a víctimas de la tragedia de Once. “Le conseguimos trabajo a muchos en ANSES y en Pami”, sostuvo.

Asimismo, dijo que lo que no podía hacer el Estado era ofrecer indemnizaciones a las víctimas en tanto y cuento no lo determinara la Justicia. “Algunos nos habían pedido abogados pero les dijimos que no. Que el Estado no podía hacer eso”, concluyó.

Cabe recordar que el primer juicio por la tragedia comenzó el 18 de marzo de 2014, luego de más de 100 audiencias y 225 testigos, ha ingresado en la etapa de alegatos.

Entre los 29 enjuiciados se encuentran, además de Córdoba, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa TBA, concesionaria del Sarmiento en el momento del siniestro.

En tanto, esta semana el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido comenzó a ser juzgado por su responsabilidad por la tragedia ferroviaria y escuchó las acusaciones en su contra por el “deplorable” estado del tren Sarmiento.

La primera audiencia duró unas cinco horas, que en su mayor parte estuvieron dedicadas a la lectura de la acusación en contra de De Vido por parte de la fiscalía federal de Ramiro González, por los delitos de estrago culposo y fraude al Estado.