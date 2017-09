Argentinos, en el quinto lugar de depositantes en paraísos fiscales

Argentina ocupa el quinto lugar en el ranking mundial de depósitos en paraísos fiscales del mundo, solo detrás de Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos, que ocupa el primer puesto.

De acuerdo a un paper publicado en el National Bureau Of Economic Research (NBER), hay mas 220.000 millones de dólares de argentinos en cuentas off shore, lo que equivale a casi el 40% del PBI argentino.

El 8% de la fortunas de los mas ricos del mundo -el equivalente del 10% del PBI mundial- esta despositado en paraísos fiscales y cuentas offshore.

Los datos surgen de un paper publicado por el National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos.

En el trabajo denominado “Who owns the wealth in tax heavens? Macro evidence and implications for global inequality” señalan que “la riqueza global aumentó considerablemente en los últimos cuatro decenios, ya que un número creciente de centros offshore han entrado en el mercado de la gestión de la riqueza transfronteriza, y la tecnología y la innovación financiera han hecho más simple la posibilidad de mover fondos”.

El estudio analiza los efectos de los paraísos fiscales en la desigualdad y los desagregaron por países. Así, los economistas encontraron que “mientras el 10% del PIB mundial se mantiene en los paraísos fiscales a nivel mundial, este promedio oculta una gran heterogeneidad. Los países escandinavos poseen el equivalente a sólo un pequeño porcentaje del PIB, pero la cifra se eleva a alrededor del 15% en la Europa continental, y hasta el 60% en Rusia, los paises del golfo pérsico o las naciones latinoamericanas”.

Los investigadores también señalan la cercanía que hay entre la historia política de los países que tiene una gran cantidad de capitales fugados y afirman que “el tamaño de la riqueza off shore no es fácil explicarlo por factores tributarios o institucionales.

Entre los países con un gran stock de activos offshore, se encuentran autocracias (Arabia Saudita, Rusia), países con una historia reciente de gobierno autocrático (Argentina, Grecia), junto con las viejas democracias (Reino Unido, Francia).

Entre los que tienen el menor stock de activos se encuentran países con impuestos relativamente bajos (Corea, Japón) al lado los países con impuestos más altos del mundo (Dinamarca, Noruega).

En cambio, la geografía y las trayectorias parecen importar mucho y destacan por ejemplo como factor determinate entre otras causas, “la proximidad a Suiza -el primer país que desarrolló una industria de gestión de la riqueza transfronteriza, en la década de 1920-, la presencia de recursos naturales y la inestabilidad política y económica después de la Segunda Guerra Mundial”, señala Bae Negocios.