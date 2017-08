Gobierno evalúa utilizar las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico

“Hay que entender que tanto el terrorismo como el narcotráfico ya no reconocen fronteras y si decidimos combatir esto con seriedad y eficiencia no vemos por qué no podemos poner a trabajar en esta lucha a las Fuerzas Armadas con los recaudos necesarios que se merece el tema”, reveló a Infobae un destacado funcionario que empezó a analizar con Macri y algunos ministros el tema.