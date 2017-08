Duras críticas a Maradona por su apoyo al régimen de Maduro

Las críticas a Diego Armando Maradona luego de expresar su fanático apoyo al régimen de Nicolás Maduro no se hicieron esperar.

Personalidades de todos los ámbitos salieron al cruce de sus declaraciones, expuestas a través de Facebook, en las que el ex futbolista manifestaba ser “chavista hasta la muerte” y redoblaba incluso la apuesta: “Cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos. Viva Chávez !!!! Viva Maduro!! Viva la revolución!!! Vivan los venezolanos de pura cepa, no los venezolanos interesados e involucrados con la derecha”.

Las más duras críticas, quizás, llegaron de parte de un ex compañero de Diego en la Selección y de un venezonalo: Mario Alberto Kempes y José Luis el “Puma” Rodríguez.

El crack cordobés, hoy periodista deportivo, se refirió a los dichos de Maradona en una entrevista con Radio Mitre y aseguró: “Me dolió mucho que Maradona apoye al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela no es mi país, pero viendo lo que sufren, espero que no estén nunca más”.

En tanto, el “Puma” se expresó a través de su red social Twitter, indicando que el apoyo de Maradona a Maduro “da ganas de vomitar”: