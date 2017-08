Los bares ya se preparan para el fútbol por TV pago tras 8 años

Los bares se toman revancha ocho años después. Con el surgimiento de “Fútbol para Todos” los locales gastronómicos perdieron a sus clientes futboleros que se acercaban a disfrutar de una cerveza y una picada mientras veían al club de sus amores. Hoy la situación comienza a revertirse y desde el sector esperan con ansias el comienzo del torneo de fútbol local, otra vez con televisación privada, para impulsar el consumo que viene en caída.

“Nosotros ya contratamos el servicio, creo que es fundamental, no podemos no tenerlo. Muchos venían los días de partido a compartir el encuentro entre amigos, creemos que ahora ese público podrá agrandarse”, explicó a Ámbito Financiero Pablo, el encargado de Todo Mundo bar, apostado frente a la Plaza Dorrego. Si bien no creen que se trate de una solución al problema que vienen atravesando, sí traerá alivio. Es que en la Ciudad de Buenos Aires un restaurante cierra por día por la pérdida de poder adquisitivo que se ve reflejada en la caída del consumo. “Estamos ante una situación crítica, aumentan los servicios y cayó el consumo, así es muy difícil”, concluyó Pablo.

Según datos de la Cámara de Restaurantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires, el año pasado en la Capital Federal cerraron más de 365 locales gastronómicos y ese promedio se mantuvo al menos hasta marzo de este año, de acuerdo con los últimos datos disponibles.

Otro de los clásicos bares de San Telmo ya anunció que va a brindar el servicio y estudian preparar un menú especial para esos días. “Es probable que ofrezcamos promociones de cerveza o aperitivos”, sostuvieron desde El Cisne Resto Bar, ubicado en la esquina de Bolívar y Humberto 1°.

En 2009 la AFA rescindió el contrato de televisación con TSC y en 2017 volvió a rubricar un acuerdo con una empresa privada, esta vez junto a la alianza Fox-Turner. El torneo de fútbol local arranca el próximo 18 de agosto. Si bien algunos operadores de cable ya anunciaron que el primer mes el servicio será gratuito, se espera que desde septiembre los usuarios tengan que abonar $300 por mes por el “pack de fútbol” y así poder contar con la programación deportiva.

“Nosotros en 2009 teníamos televisión en el bar, después la sacamos porque eran pocos los que venían a ver fútbol. Hoy con este nuevo escenario pensamos en volver a colocarlos. Pero primero queremos esperar cómo se comportan los usuarios antes de generar la inversión”, explicó uno de los encargados de un antiguo bar de San Telmo.