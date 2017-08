Córdoba – Buenos Aires, en tren bala: el ambicioso proyecto

“El Desafío Global Hyperloop One es un concurso que invita a los equipos de cualquier parte de la Tierra a presentar una propuesta para que sus ciudades, regiones o países sean considerados como anfitriones de las primeras redes de Hyperloop. No es un concurso de ingeniería: traemos la tecnología, usted nos dice cómo debe ser utilizada en su ubicación”, explica el sitio web de la empresa. Elegirán los proyectos con el asesoramiento de un jurado internacional de expertos en transporte, tecnología, economía e innovación. La compañía entiende que su aplicación podría alterar el ritmo de las ciudades: “Hyperloop no sólo transformaría el transporte sino también impulsará el crecimiento económico, generará oportunidades de desarrollo y creará situaciones radicalmente nuevas para que la gente pueda vivir en cualquier lugar, trabajar en cualquier lugar y estar en cualquier lugar”. Cordobeses que trabajen en Buenos Aires y bonaerenses que trabajen en Córdoba, sin necesidad de mudarse: ¿utopía o realidad?