Un cazador cordobés recibió una multa de 200.000 pesos cuando pretendía salir de San Luis con un botín de animales en riesgo de extinción, entre ellos un venado de las Pampas, seis perdices de alas coloradas y dos liebres europeas, informaron fuentes policiales.

Al sur de Fraga, en la intersección de las rutas provinciales N° 11 y 27, efectivos de la División Delitos Rurales detectaron que, a los márgenes del camino, un vehículo arrojó un bulto antes de pasar por el correspondiente control. “A lo lejos no se veía bien qué era, pero al acercarnos constatamos que se trataba de un venado de las pampas. Lamentablemente estaba muerto”, aseguró el jefe de la División, principal Emilio Beira.

Además, se pudo constatar también la caza de perdices alas coloradas y liebres europeas. “Circulaban con linternas, armas blancas y, cuando realizamos la requisa minuciosa del vehículo, encontramos una escopeta semi armada”, explicó Beira.

Al infractor, identificado como Julio César Domínguez, quien viajaba junto a otros tres hombres también oriundos de la provincia de Córdoba, se le incautó además el automóvil, un arma y otros artículos de caza.

Las fuentes indicaron que el hecho ocurrió el último domingo, cuando agentes policiales hacían realizaban un control en el cruce de las rutas provinciales Nº 11 y 27 y vieron que el detenido había parado metros antes del puesto de control, lo que generó sospechas.

Ante la actuación policial, los ocupantes del auto arrojaron un bulto que contenía animales faenados y un arma de fuego que ocultaban en el motor del vehículo, en el que viajaban tres hombres oriundos de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez.

El venado es un ícono de San Luis, está en peligro de extinción y esos son agravantes, por lo que podría aumentar la multa. Lamentablemente hay un número muy elevado de infractores vinculados a la caza furtiva, algo prohibido en San Luis.

En riesgo de extinción

Las perspectivas no son las mejores y en un futuro próximo el Venado de las Pampas podría desaparecer de la faz de la tierra. A fines de los años ’90 había cerca de mil ejemplares en San Luis, una de las cuatro provincias en las que habita, pero un censo realizado a fines de 2016 en el sur puntano demostró que la población no sólo no se ha recuperado sino que ha disminuido.

Con pequeñas poblaciones que se distribuyen en el sur provincial -como así también en otros tres puntos del país-, la especie de venado se encuentra en peligro de extinción (se calcula que quedan cerca de 2 mil animales en toda la Argentina). Por ello desde el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción se informó que la multa para los cazadores cordobeses será ejemplificadora.

El alerta ambiental se encendió hace años y las normativas para protegerlo afortunadamente se han multiplicado, tanto que el animal está a punto de ser considerado monumento natural por las Naciones Unidas. Por eso es tan grave que un ejemplar haya sucumbido a manos de cazadores furtivos este fin de semana, y por los mismos motivos la sanción será ejemplar: el cordobés que transportaba el espécimen se quedó sin armas ni auto y deberá pagar una multa que ronda los 200.000 pesos para recuperarlos.

En esta dirección, la jefa del Programa Biodiversidad, Soledad Sallenave, informó: “La multa, en lo que refiere al venado, se aproxima a los $200.000 por ejemplar, pero también evaluaremos la conducta, en qué marco se dio y si la persona está en el registro de infractores”.