“Queridos amigos!. Les escribimos desde Santiago, Chile! Ya devuelta en esta enorme ciudad! Hemos estado super mimados por nuestros amigos!!

Recorrimos y visitamos hermosos lugares de Santiago y también anduvimos por la pintoresca Valparaiso, tuvimos esplendidos guías!!”, es el último mensaje que escribió en Facebook una pareja que comenzó a viajar en 2016 en Ushuaia y que pretende llegar a dedo hasta Alaska. Sin embargo, en esta oportunidad hay una particularidad: están viajando con su hija de apenas tres años.

Este es el caso de Brenda (27) Lucas (26) y la pequeña Federica. Ellas son mendocinas y él porteño. Hace aproximadamente 18 meses abandonaron Ushuaia -donde vivieron durante casi un año- y se embarcaron en una aventura que, aseguran, recién está comenzando. Comenzaron a viajar con apenas dos bolsos y algunas bolsas reciclables de supermercado hasta que en Chile compraron una carpa, bolsas de dormir y mochilas de viaje.

El comienzo del viaje desde Ushuaia fue costeado con ahorros previos. Pero ahora viven con los trabajos que vayan encontrando. Venden tejidos a crochet, muñecos tejidos a mano, pulseras de macramé y hasta están dispuestos a hacer malabares para juntar algo de dinero.

A pesar de la vulnerabilidad con la que se mueven, mal no les ha ido. En estos 18 meses visitaron Chile y gran parte de la Patagonia, como Calafate, el Glaciar Perito Moreno, El Chaitén, Bariloche, El Bolsón y Esquel, además de Mendoza. Su hospedaje lo resuelven casi siempre con la red de coachsurfing, donde varios usuarios del mundo registran sus hogares para recibir a otras personas.

El diario del viaje lo llevan en una página de Facebook y en un blog, en el que describen su objetivo y piden donaciones para continuar con su aventura. “La principal idea es ir trabajando a medida que vamos viajando y así movernos mas libremente por los diferentes países sin necesidad de andar a las corridas por el poco presupuesto”, escribieron.

En total planean hacer cerca de 18.000 kilómetros y por ahora no se impusieron ningún plazo ni ruta fija para completar el trayecto.

“La idea es hacer Chile, Perú, Ecuador, Colombia -por mar o por avión, ya que hay un tapón virgen que le llaman y no sabemos cómo cruzarlo- y después seguir por el Caribe y algunas islas. Luego seguiríamos por Panamá, el resto de América Central, México, Estados Unidos, Canadá y culminar en Alaska. Quizás nos toma 2 años, quizás más, tal vez menos. ¿Quién sabe?. Todavía ni hemos imaginado cuánto tiempo vamos a estar en cada lugar, pero la prioridad es conocer lo que más podamos. Y el primer destino en que queremos instalarnos por bastante tiempo es el Caribe, ¡después de pasar tanto frío!”, dijo Lucas al diario Los Andes.

Acerca de viajar con la pequeña de tres años, el joven aseguró que ha sido beneficioso y no representa un problema. “Es más fácil que viajar solos. Porque está creciendo y se está criando así. No está adaptada a otra vida de la que tenga que desacostumbrarse ahora. De hecho, es muy extrovertida y habla con todo el mundo. Ella nos ha permitido iniciar conversaciones, y no conoce límites”, agregó.