En San Luis, los radicales logran ir a internas en frente al PRO

El método de Cambiemos para cerrar las listas en el interior del país se resquebraja. La orden de Mauricio Macri de eliminar la competencia interna de cara a las PASO entre dirigentes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otras agrupaciones provinciales o vecinales tuvo una filtración. Un sector del radicalismo de San Luis fue autorizado a participar de las primarias del 13 de agosto en las categorías senador y diputados nacionales en un frente opositor a los Rodríguez Saá.

El pronunciamiento judicial que se conoció en la tarde del lunes. Fue dictado por el juez federal con competencia electoral Juan Maqueda y “dejó sin efecto” la resolución de la Junta Electoral del Frente integrado por Cambiemos y Avanzar en San Luis, que había rechazado la oficialización de la lista que encabezan Antonio “Tony” Lorenzo y Claudia Farabelli.

De esta manera, la Lista 99 “Movimiento de Recuperación y Cambio” que postula a “Tony” Lorenzo y Fátima Di Gennaro como candidatos a senadores y a Claudia “Paty” Farabelli, Mario Luco y Mario Trivelli, como candidatos a diputados provincial, podrán participar de la interna del Frente macrista.

Si bien las primarias nacionales son obligatorias, es poco probable que otros partidos intervengan en la primaria de Avanzar y Cambiemos, por lo que la aprobación de esta lista supone que los fondos públicos que se enviarán al frente deberán ser compartidos por dos listas y no manejados por una sola como ocurre cuando hay una lista unidad.

Maqueda dispuso que la junta Electoral partidaria dicte una nueva resolución dando “por cumplidos los requisitos relacionados con la presentación de avales” por parte del sector del ex candidato a gobernador e intendente radical de La Toma.

Lo que recurrieron a la Justicia fueron los radicales descontento con la lista de unidad del centenario partido, encabezados por el ex senador nacional por la UCR Jorge Agúndez y “Tony” Lorenzo, que recurrieron a en los fueros federal y provincial para pedir la habilitación e intervenir en la contienda electoral.

El “Movimiento de Recuperación y Cambio” se creó sobre el cierre del plazo para presentar las precandidaturas que aspiran a competir en los comicios de 13 de agosto, por diferencias con las autoridades de la UCR puntana y los principales dirigentes de la alianza en la selección de los postulantes que representarán a la oposición en las elecciones.

La Junta Partidaria de la alianza solo había presentado las listas que encabezan el exgobernador pejotista Claudio Poggi para la categoría de senadores y José Riccardo para diputados, ante la Secretaría Electoral, decisión que fue apelada por la Lista 99 y a la que el juez Maqueda hizo lugar, habilitando al espacio interno radical para dirimir a los candidatos que se presentarán en las generales del 22 de octubre. A Poggi lo secunda en la tira de senadores Gabriela González Riollo, la actual secretaria de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Para diputados también se postulan Ingrid Blumenweig y Federico Fonzar.

Enterada de la autorización judicial para ir a las PASO, “Paty” Farabelli celebró la decisión. “Nosotros avalamos el Frente, estamos de acuerdo con el Frente, pero lo que no consentimos fue la forma en la que se seleccionaron los candidatos dentro del partido (por la UCR) porque no se respetaron los principios democráticos de elegir y ser elegidos. No pudimos ir a internas”, explicó la precandidata a diputada.

“Lo único que nos queda es que nos aprueben cuestiones formales; la Junta (Partidaria) tiene la obligación de oficializar nuestra lista como lo hizo con la de José Riccardo (presidente de la UCR)“, agregó Farabelli.