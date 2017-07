PASO: la Justicia rechazó las listas de José Ottavis y Mario Ishii

Culotta impugnó las listas de Libertad y Dignidad, impulsada por el intendente de José C. Paz, y la de Amarte Argentina, que postula a Ottavis como precandidato a diputado nacional en el puesto 13 y lleva al abogado Fernando Burlando como primer precandidato.

La semana pasada, la junta electoral del Frente Justicialista había impugnado las listas de Ishii y Ottavis por irregularidades como la falta de avales, ausencia de declaraciones juradas de los precandidatos y de sus plataformas.

Los apoderados de ambos espacios tienen tiempo hasta las 10 del martes para apelar la decisión de Culotta ante la Cámara Nacional Electoral. En ese contexto, desde la lista “Lealtad y Dignidad”, que lidera el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, dijeron que apelarán la impugnación de sus listas nacionales, y que además van a “denunciar penalmente” tanto a la presidenta de la junta partidaria como “a los miembros de la lista de Cumplir”, alianza que lidera el precandidato a senador nacional, Florencio Randazzo.

“Si bien la denuncia penal no nos resuelve el problema, porque es un proceso largo, no queremos que lo que están haciendo quede en la nada, porque en el fondo lo que buscan es que Randazzo no tenga internas”, dijeron apoderados del espacio que lidera el intendente de José C. Paz.

El Frente Justicialista tiene oficializadas nueve listas distritales, todas pertenecientes al espacio “Cumplir”, que en La Plata presenta dos listas, las encabezadas por Gustavo Di Marcio y Guillermo Chavez.