23 años de impunidad: nuevo aniversario del atentado a la AMIA

Con el lema “23 años de impunidad en la historia de todos”, mañana martes se realizará el tradicional acto de conmemoración del atentado terrorista a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas, donde volverán a renovarse las demandas de justicia y el reclamo de captura de los iraníes acusados por ese ataque.

La ceremonia se iniciará a las 9.30 con la presencia de familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes del atentado, dirigentes de la comunidad judía y funcionarios gubernamentales, entre otros. Como ocurre todos los años, a las 9.53, hora exacta de la explosión de la bomba, se escuchará el sonido de la sirena y se leerán los 85 nombres de quienes murieron en el atentado

Por el Gobierno nacional participarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto a los ministros de Justicia, Germán Garavano y de Ambiente, Sergio Bergman, mientras que no asistirá el presidente Mauricio Macri que ya se reunió, por separado, con autoridades de la mutual.

Agustín Zbar, presidente de la mutual judía, afirmó que “la impunidad es un peso insoportable para la sociedad toda, por eso perseguimos justicia con mayúsculas”, y aseguró que los organizadores volverán a reclamar “por el esclarecimiento de la peor masacre terrorista ocurrida en el país, y el enjuiciamiento y condena de todos los responsables”.

Por su parte, el presidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Adrián Werthein, afirmó que “el atentado a la AMIA es un hecho que empobrece a la Argentina; es un hecho penoso y es lamentable que después de tantos años no haya podido ser esclarecido”. “Acompañamos con el sufrimiento a las víctimas. Es un día de sabor amargo. Hay que pasarlo, hay que estar junto a quienes lo han sufrido, demandando que la Justicia siga investigando para que esto pueda ser finalmente esclarecido y los culpables castigados como debe ser”, destacó.

“La voladura de la AMIA perpetrada en 1994 fue un acto de odio contra la humanidad”, sostuvo Peña al hablar en un hotel céntrico durante el cierre de la primera jornada de debate de parlamentarios latinoamericanos sobre legislación para prevenir “ataques terroristas”, organizada por el Congreso Judío Latinoamericano.

“Los atentados a la Embajada de Israel primero y a la mutual judía después, no sólo estuvieron dirigidos contra la comunidad judía, sino contra toda la sociedad argentina”, consideró. “Sería clave que se deje asentada nuestra búsqueda de paz para combatir al terrorismo”, finalizó.

Por el ataque producido el 18 de julio de 1994 la justicia argentina pidió la captura, vía Interpol, del ex ministro de Defensa iraní Ahmah Vahidi, el ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani, el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezzai y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran, tercer secretario de la embajada iraní con posible doble identidad, considerados autores intelectuales del atentado.