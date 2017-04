Cuáles son los autos más baratos del mercado argentino

Pero del informe no solo derraman porcentajes y estadísticas, no solo precisa que Volkswagen fue la automotriz que más modelos vendió en el mes con 13.128 unidades –seguido por Chevrolet (10.511) y Ford (9.858)–, no solo declara que el Volkswagen Gol Trend con 3.632 ventas fue el automóvil más popular del mes –seguido por el Renault Nuevo Sandero (3.100) y el Toyota Etios (2.799)–, sino que este relevamiento presenta también una lista de precios fiscalizada por la comisión de Valuación de Vehículos de Acara, integrada por representantes de distintos concesionarios de marcas que operan en el mercado argentino.