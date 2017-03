Casi el 30 % de las compras realizadas en el extranjero para recibir productos en el domicilio vía el correo oficial bajo el sistema conocido como “puerta a puerta” fracasaron y terminaron con la mercadería enviada de vuelta a su remitente.

El dato se desprende de cifras actualizadas difundidas por el Correo Argentino y no contemplan los envíos a través de couriers internacionales.

La empresa estatal de correo indicó que en total y redondeando los números, desde que la nueva etapa del “puerta a puerta” entró en vigencia (el 26 de agosto del año pasado), y hasta el 13 de marzo de este año, llegaron al país 998.000 paquetes. De ellos, casi la mitad (491.900) ya llegaron a manos de sus compradores; mientras que la otra mitad se divide casi en partes iguales entre los que están en trámite y los que, por diferentes motivos, fueron devueltos a su origen (257.200 paquetes).

Del total de paquetes arribados al país, 764.000 cumplían en principio los requisitos necesarios para ser entregados en los domicilios de los compradores (básicamente, pesaban menos de dos kilos y valían no más de us$ 200). Mientras que los 234.000 envíos restantes requerían que sus destinatarios los retiraran en el correo.

Puerta a puerta: Muchos no llegan a destino

De los 764.000 bultos que estaban en condiciones de enviarse a domicilio, 317.900 (41,6 %) se entregaron, 220.000 (28,8 %) está en trámite y 226.100 envíos (el 29,6 %) se frustraron y los paquetes fueron devueltos al punto de origen.

En tanto, entre los 234.000 paquetes que requerían un retiro presencial, 174.000 (el 74,4 %) ya está en manos de sus compradores, mientras que 28.600 (12,2 %) están en trámite y 31.100 (13,3 %) fueron devueltos a origen por falta de cumplimiento de alguno de los trámites o requisitos correspondientes.

Sobre las causas de las operaciones frustradas, el Correo indicó que no tiene detalles, ya que es la AFIP la que aprueba o rechaza las operaciones.

A la vez, el posible reintegro (o no) del dinero de la operación dependerá, en cada caso, de las políticas de envíos que haya acordado el comprador con el vendedor al realizar la compra.

¿Cuál es el procedimiento? (Fuente: AFIP)

Desde el 26 de Agosto de 2016 rige el siguiente procedimiento:

El destinatario recibirá una notificación del correo informando la existencia de un envío a su nombre por el que puede optar por el envío puerta a puerta,e indicando el número de tracking asociado.

Posteriormente deberá ingresar, a través del sitio web de esta Administración Federal, al servicio con clave fiscal “Envíos Postales Internacionales”. De este modo se accederá a un formulario de declaración simplificada , en el que se deberá ingresar el número de tracking del envío, el valor y la descripción de la mercadería a recibir.

El sistema emitirá de forma automática la declaración jurada para su impresión y el VEP por los conceptos y valores a abonar. Este VEP será vigente hasta la hora 24 del día de su generación; cumplido este plazo, se anulará y el interesado deberá generar uno nuevo utilizando el número de tracking.

Cabe aclarar que el VEP se generará a través del servicio “Envíos Postales Internacionales” luego de la confección de la declaración simplificada, por lo que no se deberá utilizar el servicio “Declaraciones Juradas y Pagos”.

Una vez concretado el pago, el ciudadano deberá verificar que la Declaración Jurada Simplificada se encuentre en estado “Pagado” y posteriormente recibirá el envío en su domicilio.

Finalmente, el destinatario del envío deberá confirmar la recepción dentro de los 30 días corridos de recibido, ingresando al servicio con clave fiscal “Envíos Postales Internacionales”. De no confirmar la recepción, el destinatario no podrá recibir otro envío bajo esta modalidad hasta que la confirmación se haga efectiva o se justifique ante la Aduana indicando los motivos por los cuales no se realizó la confirmación.

IMPORTANTE: Si por cualquier motivo asociado a sus funciones de control, el servicio aduanero decidiera suspender el envío a domicilio, el destinatario recibirá una nueva notificación informándole que deberá retirar en sucursal.