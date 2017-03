El comedor de la Universidad de Córdoba no siente la inflación: $4 el menú

Greta y Débora, flamantes estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), son de dos barrios distintos de la capital provincial. Ayer fueron de las primeras en servirse la milanesa a la napolitana, con ensalada de zanahoria y choclo, y la fruta de estación que ofreció el Comedor Universitario en su reapertura.

Las chicas compartieron mesa y menú con Fernando, un alumno de segundo año, que vive en Santa Rosa de Calamuchita, y que desde el año pasado aprovecha el servicio cada vez que tiene clase. En esta reinauguración notó un cambio en la oferta alimentaria: “Hay más variedad de frutas para elegir”, le dijo a este diario.

Sus compañeras de almuerzo, debutantes en la experiencia, aseguraron que la calidad de la comida “es buena” y que la cantidad de la ración “basta y sobra”. Y todo por sólo cuatro pesos; la misma tarifa que se paga desde hace una década. Debe ser la única que no ha aumentado en todos estos años. La que pagan los docentes y no docentes de la UNC, el otro grupo que puede acceder al servicio, tampoco aumentó: sólo seis pesos.

Con la excepción de los comedores solidarios donde no se cobra, no hay en Córdoba lugar más económico para almorzar que este.

El subsidio lo hizo

¿Cómo es posible que durante años de inflación esta tarifa no se haya incrementado? Simple: la UNC subsidia el 90 por ciento del costo real de cada ración, que es de 41 pesos.

Por cada estudiante que paga cuatro pesos para almorzar, la UNC aporta 37 pesos. Por ello, el presupuesto anual del Comedor Universitario del año pasado fue de 19 millones de pesos, sin incluir los salarios de los 50 empleados (desde cocineros hasta administrativos) que trabajan para brindar el servicio y que son agentes de la UNC.

El año pasado, 35 mil estudiantes se inscribieron para almorzar en el Comedor y en todo el año se elaboraron unas 600 mil raciones.

Si la ecuación se repite, este año la UNC deberá gastar en el Comedor Universitario, por lo menos, 22 millones de pesos.

“Por la inclusión”

Leandro Carbelo, secretario de Asuntos Estudiantiles de la UNC, defendió el bajo costo del beneficio. “El Comedor Universitario es parte de una política de inclusión que busca brindar un servicio alimentario de buena calidad, saludable, a un costo accesible”.

Carbelo recordó, además, que hay 462 estudiantes que tramitaron y obtuvieron una beca completa para almorzar en ese lugar sin costo. En esos casos, el procedimiento previo al otorgamiento de la beca incluye un relevamiento socioambiental del postulante, en el cual se comprueba la real necesidad de la ayuda.

No obstante, a juzgar por la proporción del subsidio que recibe todo el servicio, no hay mucha diferencia entre los becados y quienes no lo son.

Sedes y menú para celíacos

El servicio del Comedor Universitario se brinda en tres sedes: la más tradicional, que está en la Ciudad Universitaria; la que está en calle Belgrano 170 (en el Sindicato de los Canillitas), en el Centro de la ciudad; y la de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, con capacidad para 900 raciones diarias (pero ayer, por el paro docente, no abrió).

La responsable del servicio, Gabriela Rolando, dijo que el menú es muy saludable, “tipo casero”, con mucha verdura y fruta, pero también con algún producto cárnico, excepto un día que la carne se reemplaza por productos alternativos. Y destacó la opción de menú para celíacos que se compra a proveedores externos y que tiene un padrón de 200 personas. “Hay mucho control de calidad y, este año, más higiene y seguridad”.

El trámite que se exige para acceder al servicio. Para almorzar en el Comedor Universitario se debe contar con una credencial personal e intransferible. Quienes ya la tienen de años anteriores deben renovarla mediante un e-mail a la dirección credencial@comedor.unc.edu.ar. Quienes la tramitan por primera vez deben completar el formulario on line en: http://comedor.unc.edu.ar/formulario. La credencial se retira en la sede del Comedor con la libreta estudiantil. En el mismo lugar se debe hacer la carga de dinero (por lo menos 4 pesos).