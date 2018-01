La presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Carmen Lúcia Antunes, asestó un duro revés al gobierno del presidente Michel Temer, al prohibir la asunción como ministra de Trabajo de la diputada CristianeBrasil Francisco a raíz de que fue condenada por la justicia laboral por no pagarle correctamente el salario a sus ex empleados.

La decisión provocó la cancelación de la asunción de Cristiane Brasil, del Partido Laborista Brasileño (oficialista, de centroderecha, PTB), en una ceremonia anunciada por Temer para este lunes.

El Poder Ejecutivo insistirá en la justicia para la asunción de Brasil Francisco, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Marún.

La presidenta de la corte suprema aceptó un pedido cautelar por cuestiones morales por parte del Movimiento de Abogados Laboralistas Independientes, a raíz de que la diputada fue condenada por no pagar las obligaciones salariales a ex empleados.

La jueza dio un plazo de 48 horas a las partes y a la procuradora general de la república, Raquel Dodge, para presentar argumentos frente a la decisión cautelar que responde a una cuestión de “moralidad pública“.

La diputada no puede asumir el cargo desde el pasado 3 de enero a raíz de una batalla judicial en su contra a raíz de sus condenas por no haber pagado a ex empleados en forma correcta.

La asunción es clave para el apoyo parlamentario al gobierno de Temer, ya que Cristiane Brasil es hija del líder del PTB, el ex diputado Roberto Jefferson, corrupto confeso que denunció el “Mensalao”, la distribución de dinero ilegal en el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Jefferson admitió haberse quedado con 4 millones de reales (u$s1,3 millones) que fueron destinados en forma irregular a su partido, tras lo cual fue condenado por corrupción en el caso del Mensalao, que provocó la caída, en 2005, el ex poderoso jefe de ministros José Dirceu.