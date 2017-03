Hilario Ramírez Layín es el alcalde de San Blas, ciudad capital del estado mexicano de Nayarit, famosa por la canción del grupo Maná “El muelle de San Blas”.

El nombre del desvergonzado intendente llegó a los titulares de los diarios nacionales e internacionales en 2014 por admitir en una entrevista que robaba “pero poquito” como funcionario público.

Tres años después, otra de sus declaraciones volvió a ser noticia. Un reportero le pide mencionar los tres libros que lo han inspirado más. “El primero: Que nos vaya bien a todos, el segundo: No ser ratero, el cuarto (no menciona el tercero): Tener sentido común”, respondió.

El alcalde de San Blas se encontraba en Compostela cuando le hicieron la pregunta, y generó polémica pues esos no son títulos de libros.

El video de la entrevista se publicó en Facebook el 17 de febrero de 2017, pero la noticia ha revivido este viernes por un video humorístico realizado por el medio Político.mx, el cual registra más de 124.000 reproducciones en Facebook en 15 horas y ha sido retomado por numerosos medios en sus cuentas de Twitter. En el video, Político imagina las portadas de los libros que menciona el político.

Ninguno de los tres títulos arroja resultados en las bases de datos de Google Libros, Amazon, las librerías Gandhi, El Sótano, El Péndulo o el Fondo de Cultura Económica. Tampoco se encuentran disponibles en el sistema de bibliotecas de la UNAM o la Biblioteca de México.

El periodista Ricardo Raphael definió el éxito del personaje de Hilario Ramírez Layín “el amigo Layín ha construido un personaje muy eficaz para ganar adeptos en el escenario de la política mexicana contemporánea: un fanfarrón desfachatado, populista, misógino, ostentoso y pendenciero que, sin embargo, encuentra seguidores por donde va pasando“. De acuerdo con el académico, por estas mismas razones “el alcalde que robó poquito” ganará las elecciones de Nayarit.

Hilario Ramírez no es el único

No es la primera vez que un entrevistador mete en aprietos a algún político cuando le pregunta sobre sus preferencias literarias. En 2011, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el presidente Enrique Peña Nieto fue criticado por equivocarse en los nombres de los autores y los títulos de los tres libros que considera importantes en su vida. Mencionó la Biblia, aunque admitió que no la ha leído completa, La silla del águila, que le atribuyó a Enrique Krauze y no a Carlos Fuentes y Siglo de Caudillos, ese sí es de Krauze, aunque en ese momento no recordó el título exacto.

Los títulos que recomienda Layín no están disponibles en tu librería más cercana (o más lejana), pero si buscas un libro con la moraleja no seas ratero puedes leer La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa o El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Las uvas de la ira de John Steinbeck o Los Miserables de Victor Hugo son buenas lecturas sobre personas que buscan que a todos les vaya bien.

Madame Bovary de Gustave Flaubert o Indignación de Philip Roth hablan sobre el sentido común o la falta de este.