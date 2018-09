Taxistas manifestaron su predisposición a la unificación con remises

Este martes, en el marco del análisis de la propuesta del Ejecutivo Municipal de habilitar un Registro para el traspaso voluntario de remiseros al servicio de taxis, se desarrolló una nueva reunión entre concejales y taxistas.

En esta oportunidad el encuentro fue propiciado por el concejal Paulino Rossi y participó además el concejal Alejandro Nogar que recibieron una docena de taxistas con la finalidad de consensuar modificaciones a la norma propuesta por el Municipio de Río Grande.

Durante la reunión los taxistas volvieron a plantear sus diferencias con los remiseros al tiempo que manifestaron su predisposición a trabajar “en las mimas condiciones”. También rechazaron una nueva propuesta presentada por el concejal Raúl von der Thusen, para modificar el sistema de tarifado de los remises a lo cual los concejales presentes adelantaron su voto negativo entendiendo que se contrapone con una Ordenanza elaborada el año pasado que demandó mucho trabajo para poder consensuar.

El concejal Paulino Rossi recordó que la reunión fue producto de “un compromiso asumido por todos los Concejales de seguir trabajando en este tema que ha generado tanta repercusión pública” y remarcó que “solo asistió el Concejal Nogar” por lo cual “parece que la urgencia de la semana pasada no era tal”.

Y además aseguró que durante el encuentro “tratamos de calmar los ánimos porque el concejal von der Thusen, en otra muestra de irresponsabilidad, ha presentado un proyecto para desarmar una Ordenanza que nosotros mismos aprobamos en diciembre por la cual tendía a eliminar las diferencias entre taxis y remises con una acción que se venía llevando adelante”.

Por lo tanto consideró que desde otros bloques “no solo se trata de impedir las iniciativas del Ejecutivo para encontrar una solución definitiva sino también se intenta retroceder con la tensión que esto genera en el sector sabiendo que la situación ya está bastante tensa”.

Por lo que consideró necesario “concentrarnos en una solución de fondo, vamos a tender a un proyecto para que exista un lapso de tiempo para que el remisero que quiera pasar a ser taxista, o viceversa, tenga la posibilidad de hacerlo sin aumentar el número de licencias totales”, advirtiendo que “el objetivo es que se regule solo el mercado en lo que respecta a la necesidad tiene la ciudad”

Además “para que no quede ningún tipo de duda de que no hay ninguna intención de eliminar alguno de los servicios sino simplemente dar la posibilidad de equilibrar”, dado que según reveló “los informes técnicos nos revelan que el déficit está en levantar pasajeros en la calle que lo puede hacer el transporte público que es el taxi y no el remis”.

Y consideró necesario “actuar con mucha responsabilidad para garantizarle al vecino la prestación del servicio y garantizar las fuentes laborales a los trabajadores del volante”.

Rossi recordó que desde el Concejo Deliberante se obtuvieron resultados concretos y ejemplificó con el servicio de colectivos que “hemos logrado duplicar el corte de boleto y eso era muy difícil, se logró un servicio de calidad a un precio más que razonable porque hoy tenemos el boleto más barato de la Argentina”, y en caso de los taxis y remises “es mucho más simple y sencillo si lo manejamos con responsabilidad pero si algunos tratan de desestabilizar para tener un rédito político, va a complicar la solución a esto” aunque “afortunadamente somos muchos los que queremos encontrar la solución definitiva”.

Y concluyó que “se va a modificar el proyecto del Ejecutivo para que sea más sencillo el trámite y que sea en ambos sentidos las posibilidades de pasarse a taxis o remises” aunque advirtió que “se va a seguir discutiendo en Comisión y trataremos de aprobarlo lo antes posible”.