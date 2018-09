Taxistas denuncian aprietes y amenazas

El comunicado de los taxistas:

El Sindicato de Peones de Taxis de Rio Grande, quiere expresar su más enérgico repudio ante las cobardes amenazas que sufren nuestros compañeros día a día, por permisionarios del Servicio Público de Taxis, que por querer dejar unas monedas más en sus bolsillos, los presionan para que se hagan socios de la Cooperativa de Trabajo, Transportes y Servicios Río Grande Ltda, FOMENTADA Y BANCADA POR LA PATRONAL, les decimos a nuestros compañeros que, eso es pan para hoy y hambre para mañana.

Hace más de 40 años, la L.C.T. 20.744 está en vigencia y NO está siendo respetada, vienen pensando en su propio bienestar y no en el de sus trabajadores. A ellos, los PATRONES, no podemos disculparlos, pero si entenderlos, HACEN SU NEGOCIO, fomentar el FRAUDE LABORAL, para defender sus propios intereses. A los que no se los puede entender ni disculpar es a aquellos TRABAJADORES que se prestan a éste juego, sabiendo que están traicionando a sus compañeros, que los están vendiendo a los intereses de la patronal.

Solo le pedimos a los compañeros peones de taxis que piensen el por qué del aval de los patrones, para fomentar el FRAUDE LABORAL y ese ataque de algunos permisionarios, hacia éste Sindicato de Peones de Taxis, así como la total negativa de sentarse a dialogar, no será que…? saben que estamos trabajando y vamos a lograr que se apliquen las LEYES actualmente en vigencia, en defensa de los derechos de los Peones de Taxis.

El Sindicato de Peones de Taxis de Río Grande no auspicia una industria del juicio Laboral, que beneficie a pocos. Nos sorprende y lamentamos que en pleno 2018 se procure continuar con la NEGATIVA de reconocer a nuestros compañeros, como TRABAJADORES, en una ciudad donde nos conocemos todos, nos preguntamos como algunos permisionarios, pueden dar la cara al ver a nuestros hijos, compañeros y amigos de sus hijos, sin COBERTURA SOCIAL, sin PREVISION DE ACCIDENTES y todos los beneficios que por LEY le corresponde, por el solo hecho de dejar en sus bolsillos unas monedas más.