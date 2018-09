Para Gorbacz, la gente “ya no cree en el verso de la herencia recibida”

El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz manifestó hoy que “lo peor que puede hacer ahora Cambiemos es echarle la culpa a la gente o a la oposición de la situación que vive el país” y que “gobernar es hacerse cargo de resolver los problemas y no estar llorando permanentemente por la herencia recibida”

“Una persona o un gobierno puede acertar o equivocarse, lo que no puede es desentenderse de su responsabilidad de gobernar y limitarse a descargar culpas en los demás” sostuvo el funcionario.

Estas declaraciones se produjeron como respuesta a lo manifestado por el diputado nacional de Cambiemos Héctor “Tito Stefani”, quien señaló que “me indigna y me irrita que quiénes ayer fueron parte de este desastre simulen estar ‘desayunándose’ con la situación que atraviesa la Nación” y que “no resulta casual que en esta Argentina que vamos a dejar atrás, desde 1928 no termina su mandato un presidente no peronista”.

Gorbacz se manifestó “sorprendido” y “preocupado” que “después de 3 años de gobierno, ahora a Stefani ya no le alcanza con buscar culpables en la última década sino que los busca en el último siglo”, y criticó que “en lugar de culpar al peronismo y de imaginar conspiraciones, que ayude al gGbierno nacional a hacer una autocrítica y a corregir el rumbo de la política económica porque el camino del ajuste siempre ha sido la entrada a un laberinto sin salida”.

“Hoy estamos mucho peor que hace 3 años. La gente ya no cree el verso de que todo es responsabilidad de la herencia recibida. Bertone recibió una provincia quebrada y en caos; y la está sacando adelante porque se hizo cargo de resolver los problemas y no se dedicó a llorar por la herencia recibida. Para gobernar hay que ser responsables. No se puede vivir en la queja permanente y echando culpas a los costados”, finalizó Gorbacz.