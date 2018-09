Nuevo round: Eposto lo mandó a trabajar a Gastón Roma

El secretario de Estado de Seguridad Javier Esposto se refirió a los recientes dichos del diputado del PRO Gastón Roma señalando que “sería muy bueno para todos los fueguinos que Roma se pusiera a trabajar. Lleva varios años cobrando un sueldo como diputado, con viáticos, pasajes aéreos, asesores etc. y nunca aportó nada a la provincia”.

El parlamentario del PRO había asegurado que la gobernadora Bertone es “la improvisada” y cuestionó que “no puede depender del gobierno nacional permanentemente, tenemos que dejar de vivir de la Nación y empezar a generar nuestros propios recursos”.

En respuesta a estos dichos, Eposto lamentó que “el PRO y Cambiemos se pongan a la defensiva y que en lugar de escuchar las críticas, ataquen a todos aquellos quienes piensan distinto”.

“Solo en dos oportunidades se acercó el diputado Roma a la Casa de Gobierno invitado por la Gobernadora. En esas dos oportunidades parecía un ‘pollito mojado’. No sumó ninguna idea, no trajo ningún proyecto, ninguna carpeta para trabajar en alguna idea propia. El diputado Roma está más para el show televisivo que para trabajar para la gente. Roma es un liberal sólo en las redes sociales, pero si le tirás una pala te la devuelve. Nunca se lo ha visto trabajar. Sus constantes ataques contra la Gobernadora ya son habituales. Lo mueve una profunda envidia o una arraigada misoginia. Roma es la versión grotesca de Cambiemos. Todavía no explicó los audios en los que reconoce haber presentado avales truchos. Sería bueno que en vez de confrontar, se pusiera a trabajar por los fueguinos, que están atravesando un mal momento debido a las políticas nacionales que implementa su gobierno”.

Por último, el secretario Javier Eposto le pidió al diputado que se “acerque con propuestas para la gente y siempre tendrá de nuestro lado una mano para trabajar juntos. Pero en primer lugar debe dejar de insultar de forma permanente a la gobernadora, quien además de haber sido votada por su pueblo, es una mujer y merece como tal el respeto de todos”.