Frustrada la 6ta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande por las peleas personales entre los ediles, el concejal Raúl von der Thusen explicó por qué, en medio de la pelea, presentó un test de consumo de drogas que, según afirma, acababa de realizarse.

Afirma el edil que pretendía demostrar que no tiene ningún tipo de adicción. El procedimiento fue efectuado previo a celebrarse la Sesión del Concejo ya que en la misma “iba a plantear mi oposición al proyecto del concejal Rossi”, señaló von der Thusen.

A raíz de que en la sesión “se iba a tratar el proyecto para sancionar a los funcionarios que tengan adicciones a sustancias prohibidas y no sabíamos si existían los consensos necesarios para su aprobación, había un punto en la propuesta del concejal Rossi que a mi entender parecía inconstitucional, y como mi intención era oponerme a ese proyecto, quería dejar en claro que no se trataba de una cuestión personal ni motivada por ninguna relación con sustancias prohibidas”.

Negativo

Por lo tanto, en virtud de que “yo iba a hacer un planteo de inconstitucionalidad del proyecto y a los efectos de “no generar ningún tipo de suspicacias, me acerqué a una clínica privada y me hice el estudio más completo que existe sobre estupefacientes y el resultado dio totalmente negativo y no consumo ningún tipo de drogas” por lo tanto “estoy en contra del proyecto porque considero que esa normativa tiene aspectos inconstitucionales”.

Sobre este punto explicó que “no se respetaba la división de Poderes y no puede ser que el órgano que controla al Ejecutivo Municipal como lo son el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas puedan ser, a la inversa, controlados con estos análisis por parte del Ejecutivo” es decir “el controlado no puede pasar a ser controlante del otro órgano”.

Invento

Y aseguró que “le hice el planteo al Concejal Rossi y le pedí que revea este artículo porque no es un invento mío” ya que “la Ley 1233 lo plantea en el mismo sentido porque la autoridad de aplicación para hacerle los estudios al Poder Ejecutivo provincial es el Ministerio de Salud pero para los Legisladores y miembros del Tribunal de Cuentas lo deja a reglamentación de estos órganos pero no un órgano que tenga dependencia política de quien se controla”. También recordó que “en la Municipalidad de Ushuaia ocurre lo mismo”.

Por lo que “logramos un consenso para presentar un proyecto de Ordenanza para adherir a la Ley provincial 1233, por parte de cinco concejales que constituye una mayoría agrada” aunque “coincidía con el concejal Rossí de que debía discutirse sobre tablas y no pasar a cuarto intermedio porque había otros temas para tratar que también eran importantes para la ciudad”.