Con viento y un poco de sol: Cómo estará el clima el fin de semana

PRONOSTICO METEOROLOGICO
VIERNES 24 DE AGOSTO
RIO GRANDE
TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO EN LA TARDE
CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO E INESTABLE EN LA NOCHE CON ALGUNAS PRECIPITACIONES.
VIENTO: 20/30 KMH NOROESTE A 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 60 KMH
MAX: 8°C
TOLHUIN
TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO
CIELO: NUBLADO CON ALGUNAS PRECIPITACIONES
VIENTO: 10/20 KMH NOROESTE EN AUMENTO A 30/40 KM CON RAFAGAS DE 60KMH
TEMP: 8 °C
USHUAIA:
TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO
CIELO: NUBOSO E INESTABLE CON OCASIONALES CHAPARRONES NIVEOS
VIENTO: 10/20 KMH NOROESTE EN AUMENTO A 30/40 KM CON RAFAGAS DE 60KMH
TEMP: 8 °C
SABADO 25 DE AGOSTO
RIO GRANDE
TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO
CIELO: NUBLADO EN LA MAÑANA A MAYORMENTE SOLEADO.
VIENTO: 30/40 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 60/70 KMH.HACIA LA NOCHE A 10/20 KMH.
TEMP: 9/-1 °C
TOLHUIN
TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO
CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO
VIENTO: 30/40 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 60/70 KMH.HACIA LA NOCHE A 10/20 KMH.
TEMP: 8/0 °C
USHUAIA:
TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO EN LA MAÑANA.
CIELO: NUBLADO E INESTABLE CON PRECIPITACIONES/CHAPARRONES NIVEOS Y MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.
VIENTO: 30/40 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 60/70 KMH, DESDE EL MEDIODIA EN DISMINUCION A 20/30 KMH.
TEMP: 7/0 °C
DOMINGO 26 DE AGOSTO
RIO GRANDE
TIEMPO: FRIO, HUMEDO Y ALGO VENTOSO EN LA TARDE
CIELO: MAYORMENTE NUBLADO CON PRECIPITACIONES
VIENTO: 10/20 KMH DIRECCION VARIABLE, DESDE EL MEDIODIA AFIRMANDOSE NOROESTE EN AUMENTO A 20/30 KMH CON RAFAGAS DE 40/50 KMH.
VISIBILIDAD: AFECTADA POR BANCOS DE NIEBLAS/NEBLINAS MATINALES Y PRECIPITACIONES
TEMP: 6/0 °C
TOLHUIN
TIEMPO: FRIO Y HUMEDO
CIELO: NUBOSO CON ALGUNAS PRECIPITACIONES
VIENTO: 20/30 KM NOROESTE
TEMP: 6/-1°C
USHUAIA:
TIEMPO: FRIO Y HUMEDO
CIELO: NUBLADO E INESTABLE CON PRECIPITACIONES/CHAPPARRONES NIVOS
VIENTO: 10/20 KM SECTOR NORTE Y NORESTE PERIODOS DE 30/40 KMH
TEMP: 6/-3°C