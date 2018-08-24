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Con viento y un poco de sol: Cómo estará el clima el fin de semana

Las previsiones sobre el estado del tiempo para viernes, sábado y domingo. Especial por el meteorólogo Jorge Arias, exclusivo para ((La 97)) Radio Fueguina.

PRONOSTICO METEOROLOGICO

VIERNES 24 DE AGOSTO

RIO GRANDE

TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO EN LA TARDE

CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO A NUBLADO E INESTABLE EN LA NOCHE CON ALGUNAS PRECIPITACIONES.

VIENTO: 20/30 KMH NOROESTE A 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 60 KMH

MAX: 8°C

TOLHUIN

TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO

CIELO: NUBLADO CON ALGUNAS PRECIPITACIONES

VIENTO: 10/20 KMH NOROESTE EN AUMENTO A 30/40 KM CON RAFAGAS DE 60KMH

TEMP: 8  °C

USHUAIA:

TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO

CIELO: NUBOSO  E INESTABLE CON  OCASIONALES CHAPARRONES NIVEOS

VIENTO: 10/20 KMH NOROESTE EN AUMENTO A 30/40 KM CON RAFAGAS DE 60KMH

TEMP:   8 °C

 

SABADO 25 DE AGOSTO

RIO GRANDE

TIEMPO: FRIO  Y ALGO VENTOSO

CIELO: NUBLADO EN LA MAÑANA A MAYORMENTE SOLEADO.

VIENTO: 30/40 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 60/70 KMH.HACIA LA NOCHE A 10/20 KMH.

TEMP: 9/-1 °C

TOLHUIN

TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO

CIELO: PARCIALMENTE NUBLADO

VIENTO: 30/40 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 60/70 KMH.HACIA LA NOCHE A 10/20 KMH.

TEMP: 8/0 °C

USHUAIA:

TIEMPO: FRIO Y ALGO VENTOSO EN LA MAÑANA.

CIELO: NUBLADO E INESTABLE CON PRECIPITACIONES/CHAPARRONES NIVEOS Y MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS.

VIENTO: 30/40 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 60/70 KMH, DESDE EL MEDIODIA EN DISMINUCION A 20/30 KMH.

TEMP:   7/0 °C

 

DOMINGO 26 DE AGOSTO

RIO GRANDE

TIEMPO: FRIO, HUMEDO Y ALGO VENTOSO EN LA TARDE

CIELO: MAYORMENTE NUBLADO  CON PRECIPITACIONES

VIENTO: 10/20 KMH DIRECCION VARIABLE, DESDE EL MEDIODIA AFIRMANDOSE NOROESTE EN AUMENTO A 20/30 KMH CON RAFAGAS DE 40/50 KMH.

VISIBILIDAD: AFECTADA POR BANCOS DE NIEBLAS/NEBLINAS MATINALES Y PRECIPITACIONES

TEMP: 6/0 °C

TOLHUIN

TIEMPO: FRIO Y HUMEDO

CIELO: NUBOSO CON ALGUNAS PRECIPITACIONES

VIENTO: 20/30 KM NOROESTE

TEMP:   6/-1°C

USHUAIA:

TIEMPO: FRIO Y HUMEDO

CIELO: NUBLADO E INESTABLE CON PRECIPITACIONES/CHAPPARRONES NIVOS

VIENTO: 10/20 KM SECTOR NORTE Y NORESTE PERIODOS DE 30/40 KMH

TEMP:   6/-3°C

 