Río Grande celebró la Vida con una imponente manifestación

La manifestación por la Vida y en rechazo de la legalización del aborto tuvo en Río Grande una contundente participación que se vio reflejada en una interminable caravana de vehículos y el posterior multitudinario acto llevado a cabo en la plaza central de la ciudad.

El próximo miércoles 8 el Senado de la Nación debe votar el proyecto que tiene media sanción de Diputados. Los participantes del acto leyeron varios manifiestos específicamente dirigidos a los senadores, además de llenar planillas con varios miles de firmas afirmando la postura antiabortista.

Bajo la consigna, “Salvemos las dos vidas” miles de vecinos convocados por instituciones religiosas y ONGs marcharon por las calles desde Prefectura Naval y ruta 3 hasta la plaza Almirante Brown, escenario del acto. La gobernadora Rosana Bertone y el vicegobernador Juan Carlos Arcando estuvieron entre los presentes, sin subir al palco desde el cual se leyeron las proclamas.

También se pudo ver entre la multitud a las legisladoras Miryam Martinez y Liliana Martínez Allende y los concejales Laura Colazo y Alejandro Nogar.

Los manifiestos

Frente a la plaza Almirante Brown y ante miles de vecinos reunidos en el lugar portando carteles, globos y atavíos donde destacaba el color celeste, se montó un escenario por donde pasaron diversos oradores quienes coincidieron en sus posturas en favor de la vida y en contra del proyecto de despenalización del aborto que se debate en el Senado.

En la manifestación se encontraban referentes de los distintos credos religiosos que existen en Río Grande. Uno de elos, el pastor Héctor Pauli, de la Iglesia “Hay vida en Jesús”, expresó que “levantamos la voz porque entendíamos que el aborto no era ninguna solución para el embarazo no deseado. Entendíamos que la disyuntiva entre aborto legal o ilegal no era el debate que se tiene que dar, eso es una falacia, hay otras opciones por fuera del aborto”.

Aclaró que desde su Iglesia, “decidimos levantar la voz porque también la Constitución dice que todos los ciudadanos de Tierra del Fuego tienen derecho a la vida desde la concepción en el artículo 14”.

Finalmente sostuvo que “nosotros hemos hablado con los senadores de Tierra del Fuego, será el pueblo fueguino el que les dé la espalda a ellos por no haber levantado la voz en defensa de la vida”.

Médicos, pro vida

Momentos antes de finalizar el acto, al palco central subió un grupo de médicos que se desempeñan tanto en el ámbito público como en el privado. En la oportunidad, fue el Doctor Eduardo Lizondo quien leyó un manifiesto, el mismo que circula en toda la Argentina.

“Los profesionales de la Salud no compartimos el espíritu del proyecto de Ley por considerarlo claramente ineficiente para resolver los problemas que preceden y acompañan al llamado ‘embarazo no deseado’, consideramos que es engañoso y que agravará muchos de los problemas que dice buscar resolver”, objeta el mensaje de los médicos y profesionales de la Salud.

“Nos negamos terminantemente a ser utilizados para terminar con la vida de cualquier ser humano, desde la concepción y hasta su muerte natural”, expresan.

“Ser penados por no querer matar a un ser humano en diferentes momentos de su vida contradice la esencia misma de nuestra vocación”, advierten, tras lo cual se hizo lectura colectiva del tradicional juramento hipocrático que todo médico se promete respetar y por el que se comprometen a trabajar siempre en favor de toda vida.

..