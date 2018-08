Refuerzan el servicio de camiones aguateros en la margen sur

En el marco de la preocupación de los vecinos del sector de la Margen Sur por la problemática del congelamiento de caños debido a las bajas temperaturas que se sufrieron días atrás, el Municipio de la ciudad a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos reforzó la distribución de agua con la circulación de dos camiones aguateros adicionales a los ya existentes.

Al respecto, la secretaria de la cartera, Gabriela Castillo, explicó que “tenemos familias que tienen congelamiento en sus cañerías domiciliarias todavía, aun cuando ya se han descongelado la mayoría de los casos que llegaron como reclamo a Obras Sanitarias” y agregó que “particularmente hay algunos barrios que están en obra, a través de PROMEBA, que al haber suspendido los trabajos por la veda invernal, no se ha terminado la red que le permitiría conectarse a una red oficial”.

“En barrios como Arraigo, por ejemplo, la conexión de la que sacaban los vecinos agua es una conexión no habilitada, una red clandestina que armaron hace un tiempo. La obra en ejecución no depende del Municipio, sino del Gobierno de la Provincia a través de PROMEBA, entonces el Municipio no puede intervenir en la modificación ni en la reparación de redes, dado que hay una obra en curso en ese sector” señaló la funcionaria.

Seis camiones aguateros

Por otro lado, Castillo se refirió a las acciones que se tomaron para darles una solución inmediata a los vecinos se la zona, e indicó que “se está llevando la distribución a través de camiones aguateros”.

“Lo que hemos hecho desde hace dos semanas es reforzar con un camión aguatero y, desde el día de ayer, con un segundo camión, con lo cual, en este momento el Municipio ha puesto a disposición de la distribución de agua seis camiones aguateros para llegar a todos los hogares que no tienen conexión o que han sufrido congelamiento de sus cañerías”, señaló la titular de Obras y Servicios Públicos.

Por último, la funcionaria subrayó que “está habilitado un número de celular (15650348) para que los vecinos puedan solicitar el camión aguatero si no ha pasado por su barrio y lo necesitan”.