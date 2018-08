Por ahora no habrá nuevo aumento a los municipales

Este jueves 16 de agosto debía realizarse un nuevo encuentro paritario entre el Municipio de Río Grande y la Asociación Trabajadores del Estado de nuestra ciudad, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego.

Sin embargo, la reunión quedó trunca luego de que el Ejecutivo local decidiera ausentarse y, en cambio, presentar una solicitud de prórroga, instando al gremio a postergar las negociaciones.

Cabe recordar que la cartera laboral convocó a esta nueva mesa luego de que la Seccional Río Grande de ATE expusiera que el aumento acordado en mayo (del 15% y que aún no se ha terminado de hacer efectivo) no cubre las expectativas de los trabajadores, ya que el mismo fue sellado cuando desde Nación se pronosticaba una inflación que no superaba el 20%.

Ahora, con condiciones distintas, desde el gremio estatal solicitan reunirse antes de que finalice el año para hacer valer la cláusula gatillo que especificaba que, en caso de que la inflación supere el 15%, las partes volverían a negociar.