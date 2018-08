Pallotti ratificó en Fiscalía la denuncia contra Córdoba

El subsecretario de Obras y Servicios Públicos Nicolás Pallotti denunció ante la Fiscalía de Río Grande a los dirigentes de ATE por las agresiones físicas y verbales sufridas ayer en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de esa ciudad.

Pallotti comentó que “en el día de ayer –martes 28 de agosto-, aproximadamanete a las 11 de la mañana, me encuentro dentro del hall principal del Ministerio con unos 10 sujetos que desconocía quienes eran, pero pude ver que eran de ATE por las camperas que llevaban”.

Luego de ver esa situación “pedí hablar con alguno de ellos y es ahí donde se acercó el Sr. Córdoba diciéndome que era el secretario General de ATE, luego del saludo me reprocha ‘quién era yo para mover a esta gente’, y hacía referencia al arquitecto Ortega; le dije que no entendía a que se refería y le quise explicar que si hablaba de la resolución que llego del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para el traslado de esta persona hacia otro sector, y es ahí donde no me deja seguir hablando y empiezan los insultos”.

A raíz de ello, Pallotti explicó que “la gente dejó de hacer todo lo que estaba haciendo en su lugar de trabajo por los griteríos, se presenta mi superior, y aún así ellos ignoraron esa situación e insistían con los insultos hacia mí”.

Asimismo, “cuando decidimos retirarnos, se acerca Córdoba, con las manos en los bolsillos, y me dice al oído “cuídate que te vamos a hacer desaparecer”, y me mete una patada en la pierna; mi primer reacción fue agarrarme la pierna producto del dolor y vino un manotazo en la cara por parte del Sr. Miranda”.

Luego de eso “vinieron dos chicas de limpieza del Ministerio quienes se pusieron como ‘barrera’ y me fueron llevando hacia otro sector; ellos seguían insultando y trataban de llegar a mí para pegarme, las chicas salieron en defensa hacia mí y ahí la agresión verbal fue para con ellas”.

“Estos sujetos no querían salir del lugar, lo hicieron cuando la gente empezó a sacar fotos y se fueron amenazando y escoltado por efectivos policiales, me fui hacia la Comisaría a realizar la denuncia”.

Respecto a la respuesta de ATE que niega todo lo ocurrido y acusa al Gobierno de la Provincia de querer tapar las discusiones paritarias con este hecho, el Subsecretario recordó que “desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos salen proyectos y se ejecutan obras, nada tiene que ver con paritarias, todo lo que puedan llegar a decir sobre eso es mentira”.

Además, ATE usó como fundamento que el funcionario Pallotti es nuevo en la provincia y que fue trabajador de Austral Construcciones, lo cual el mismo Pallotti confirmó: “soy un trabajador más de los que Austral Construcciones echó y debe plata”.

Sobre la reubicación del arquitecto Ortega, el Subsecretario mencionó que “lo queríamos mover del área técnica porque hay muchísimas mujeres y esta persona siempre era violenta con ellas, entonces no podemos tener una persona que no quiere trabajar y encima atenta contra la seguridad de las mismas; esto quedó demostrado porque fue esta persona la que llamó a estos sujetos que fueron directamente a pegarme”.

Pallotti calificó el hecho como “gravísimo” porque “un 70% del ministerio está conformado por mujeres y estos tipos vinieron a patotear, decían que no valía la pena hablar con las mujeres; no podemos tener esas actitudes ni en este ministerio ni en ningún otro”.

Por último, el funcionario admitió que “tengo miedo, por eso pedí la restricción perimetral y telefónica, jamás pase por una situación así”.