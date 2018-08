La investigación sobre personas relacionadas con agrupaciones feministas por escraches a instituciones religiosas despertó una conmoción en redes sociales y en los medios, con acusaciones de presiones políticas que habrían incidido en la investigación penal.

En diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina, el juez de la causa, doctor Raúl Sahade desmintió rotundamente tales sospechas de ensañamiento y se expresó sorprendido por la repercusión dada a los avatares de la investigación.

“Puedo asegurarle que ni el poder político provincial ni nacional influyen en mis decisiones”, desmintió el magistrado, “Ni esta causa ni en ninguna que se tramita en mi juzgado”.

“Le doy mi palabra de que nunca recibí un llamado, ni siquiera de mis superiores”, enfatizó Sahade, y aseguró que cuenta con “Total libertad para trabajar y moverme como crea conveniente”.

En línea con ello, Sahade atribuyó a su exclusiva responsabilidad los operativos realizados en tres puntos de la ciudad de Río Grande y explicó que “Las actuaciones se inician el día 8 y los allanamientos se producen el 14, en un trabajo conjunto que con la policía fuimos llevando a cabo”.

Pruebas

“En base a esas pruebas que me fueron arrimadas a la causa es que tomo esta decisión” de ordenar los allanamientos, explicó. “Una de ellas es un video que ha estado circulando en las redes, pero también tenemos testimonios y otras pruebas más” que declinó detallar.

El Juez instructor descartó todo sesgo político en la causa y se remitió al contenido dela denuncia: “Yo estoy investigando un daño, no estoy detrás de una organización”. “El delito concreto que estoy investigando es daños, unas pintadas, sin perjuicio de lo que digan esas pintadas, es el daño que se ha hecho a las fachadas”, circunscribió.

Sahade se expresó sorprendido por las reacciones que siguieron a los operativos y subestimó la gravedad del delito investigado. “Me sorprende la repercusión que ha tenido, es un delito menor, que hasta puede solucionarse en un Centro de Mediación”, minimizó.

Advirtió, asimismo, que “No porque haya tenido esta repercusión voy a buscar un culpable que no lo sea”.

Al negar que existan a la fecha imputados en la causa, insistió el doctor Sahade en que “Yo no estoy persiguiendo a nadie”. “Que estas organizaciones se queden tranquilas porque no tengo intenciones de influir en sus manifestaciones, no estoy investigando qué piensan sobre el aborto”, rebatió.

Fundamentos

“No hay ninguna influencia política, las decisiones las tomo yo en mi Juzgado”, subrayó el Juez y advirtió que “Un juez no allana por allanar, tiene que tener fundamentos”.

Se mostró molesto frente a los reproches que surgieron contra la celeridad de la investigación: “Se me cuestionó la rapidez con que investigué, ojala se pudiera hacer siempre eso”, defendió Sahade.

Allanamiento y secuestro

El magistrado destacó el trabajo policial -tanto en la investigación como en los operativos en domicilios- y explicó las motivaciones que influyeron en el secuestro de determinados objetos personales.

Al respecto de la Fuerza que es su auxiliar ponderó que “Tengo una policía muy capacitada y con la que día a día puedo trabajar tranquilo”. “No cometen excesos”, abogó.

Sahade explicó que los funcionarios actuantes están habilitados para secuestrar elementos en base a su criterio subjetivo: “En la orden de allanamiento, yo individualizo determinados elementos –explicó- y a la vez digo ‘todo elemento que se considere de interés para la investigación’”. “Muchas veces se secuestran cosas que no son de interés para la causa y esas cosas se devuelven de inmediato”.

En referencia puntual a pañuelos verdes que la policía consideró valiosos para la investigación, Sahade concluyó que “En realidad los pañuelos no son de interés para la causa”, no obstante “esos pañuelos, a criterio del personal policial, les pareció que podían ser interesantes”,

“Ahora yo le digo no son de interés y serán devueltos a la brevedad”, tranquilizó el Juez.

