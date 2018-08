Funcionarios del Municipio criticaron el proyecto de Emergencia Laboral

Funcionarios municipales participaron este miércoles en el Concejo Deliberante del debate en torno al proyecto de creación de un subsidio de desempleo, utilizando fondos de la ciudad, con la declaración de emergencia laboral.

Del encuentro tomaron parte los secretarios de Finanzas, Oscar Bahamonde; de Producción, Sonia Castiglione; y de Promoción Social, Analía Cubino; y el subsecretario de Finanzas, Guillermo Fernández.

La reunión que se llevó adelante en la sala de Comisiones fue presidida por la concejal Dure, de la que también participaron los concejales Alejandro Nogar, Paulino Rossi, Miriam Mora, Verónica González, Laura Colazo, y Raúl Von Der Thusen.

Luego del encuentro, la secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, quien además recordó que “fuimos convocados en el mismo día de hoy paran poder presenciar la presentación del proyecto de emergencia laboral del concejal Raúl Von Der Thusen”.

La funcionaria reiteró que “hablar de esto es una cuestión retórica, este tipo de emergencia nosotros la venimos planteando desde el año pasado, hablando de la situación social que se estaba viviendo en la ciudad y en razón de eso con la Secretaría de Finanzas, de Producción, con todas las áreas municipales, se han impulsado estrategias para redoblar los esfuerzos, porque no es solamente un acto declamatorio, sino que se han puesto los recursos a disposición para que eso suceda”.

En este sentido, Cubino sostuvo que “estamos duplicando y en algunos casos triplicando las estrategias que se pusieron en marcha. Profundizamos la entrega de alimentos e incluso duplicamos la cantidad de kilos y de mejora nutricional de lo que tiene cada alimento”.

Con respecto a la situación particular de alginas empresas, Cubino insistió que “para nosotros no es una novedad porque lo venimos trabajando aun cuando nadie las declaró y en esto, más allá de Audivic y de todas las otras industrias que han tenido sus despedidos y suspendidos y sus no renovaciones de contratos, nosotros estamos trabajando con esas familias que no pueden pagar sus alquileres, lo hemos acompañado para busquen otra posibilidad de habitar, a la vez hemos fortalecido la posibilidad que esos chicos que estudiaban tengan becas, hemos llegado a las mil becas, lo que equivale a 2 millones por mes que el Municipio cubre en este sentido”.

Por tal, la Secretaria recalcó que “cuando se habla de afectar recursos y se pretende que se generen no se dé dónde, hay que ser muy claros y hay que tener mucho respeto por la ciudadanía, porque se habla de recursos que son de la ciudad”.

“A nosotros no nos marca la agenda que alguien diga que está todo muy mal, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo y aun en contra que nos decían que éramos los temerarios y que el Municipio se ocupara de pintar cordones, de juntar la basura y pagar sus sueldos, nosotros no creíamos en eso y porque el intendente Gustavo Melella ha sido muy responsable, ha tenido las cuentas claras y también la voluntad política de destinar los recursos para personas que menos tienen y a quienes hoy aún se les siguen quitando derechos”.

“Este es un proyecto que, en su definición misma, sorprende”

En tanto la secretaria de la Producción, Sonia Castiglione, sostuvo que “este es un proyecto que, en su definición misma, sorprende. Nosotros venimos trabajando previendo esta situación hace más de un año, lo hemos dicho el año pasado, lo hemos empezado a trabajar de distintas maneras, con todas las áreas y distintas estrategias”, coincidió.

Analizó además que “puntualmente lo que plantea este proyecto en cuatro artículos nada más y que hablan de lo que venimos haciendo, abrir los subsidios productivos y los créditos a toda la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo, el concejal Von Der Thusen planteaban que al Concejo venían vecinos que nosotros le habíamos dicho que no a un crédito y esto es posible, porque de hecho hay gente que le decimos que no por lo cual le explicaba al concejal, que somos responsables en esto, no estamos para darle un salvavidas de plomo a la gente, cuando los proyectos no son viables tratamos de hablar, capacitarlos e inducirlos a un proyecto viable.

“En definitiva la emergencia sería declamativa, la emergencia empezó hace mucho tiempo, lo vimos, lo dijimos, lo manifestamos en alguna apertura del El Desafío de Producir y la verdad es que el Municipio trabaja muy solo en esto y pone recursos para paliar esta situaciones, no sé qué futuro tendrá este Proyecto de Ordenanza, a nosotros no nos cambia nada porque los plasma este proyecto de emergencia laboral es simple y llanamente lo que viene haciendo el Municipio desde hace mucho”, cerró la funcionaria.