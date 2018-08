Fondo Sojero: Bertone participa hoy de una reunión clave en Buenos Aires

La gobernadora Rosana Bertone adelantó que este viernes se reunirá con los mandatarios de otras provincias afectadas por la medida del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario.

“Las economías se están viendo muy afectadas, y se ve perjudicado el federalismo” sostuvo la Mandataria. “En este caso, no sólo se quejan los gobernadores peronistas, si no también gobernadores radicales y de Cambiemos. Nosotros venimos de firmar el pacto fiscal, y esto no se preveía, a mí me gusta respetar los acuerdos y la institucionalidad. Esto nos cae de sorpresa, y pretendemos primero trabajarlo nosotros, para luego llevar una propuesta. En el caso de Tierra del Fuego, esto nos afecta en alrededor de 360 millones de pesos para el año que viene y como todo lo que pasa, impacta en la economía”, señaló la mandataria en las últimas horas.