Duro comunicado del Concejo por la eliminación del Fondo Solidario

El comunicado:
NOS DIRIGIMOS A LOS CIUDADANOS DE RIO GRANDE, COMO REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PERTENECIENTES A TODOS LOS BLOQUES POLÍTICOS DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ÉSTA CIUDAD,
COMO ES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, ING. MAURICIO MACRI, A TRAVÉS DE LA FIRMA DEL DNU N° 756/18, ELIMINA DE FORMA UNILATERAL E INCONSULTA EL FONDO FEDERAL SOLIDARIO, QUE FUERE CREADO CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, EDUCATIVA, HOSPITALARIA, DE VIVIENDA Y VIAL, TANTO EN ÁMBITOS URBANOS COMO EN LOS RURALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA, ESTABLECIDO EN EL AÑO 2009, MEDIANTE DECRETO Nº 206, PARA TRANSFERIR RECURSOS A LAS PROVINCIAS, A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) Y A LOS MUNICIPIOS DE TODO EL PAIS.
LA QUITA DEL FONDO FEDERAL SOLIDARIO (FFS), TAMBIÉN LLAMADO “FONDO SOJERO” COMPLICA, NUEVAMENTE, A LA PROVINCIA Y PARTICULARMENTE A NUESTRA CIUDAD GENERANDO UN IMPACTO DIRECTO A LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN LA QUE, MALAS POLÍTICAS INTENTAN DESFINANCIAR, RESQUEBRAJAR LAS AUTONOMÍAS REGIONALES, ATENTAR CONTRA EL FEDERALISMO Y VULNERAR A TODO EL PUEBLO ARGENTINO.
TENEMOS PRESENTE QUE EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, EL ALUDIDO FONDO REPRESENTA LA SUMA DE ALREDEDOR DE CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS, PRESUPUESTADO PARA EL CORRIENTE AÑO, DESTINADOS CONCRETAMENTE A OBRA PÚBLICA. EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE EN LOS QUE RESTA DEL AÑO DEJARÍA DE PERCIBIR UNA SUMA APROXIMADA DE VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS, LO QUE OCASIONA DE MANERA DIRECTA LA PARALIZACIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y PROYECTADAS.
REPUDIAMOS TODA POLÍTICA CENTRALISTA QUE AVASALLE LOS DERECHOS CIUDADANOS PERJUDICADOS POR ESTA MEDIDA; ACOMPAÑANDO AL SR. INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, PROF. GUSTAVO MELELLA EN TODA ACCIÓN, MEDIDA Y RECLAMO QUE CONSIDERE PERTINENTE LLEVAR ADELANTE PARA RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS VECINOS DE NUESTRA CIUDAD.
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE.