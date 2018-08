Entre las personas destacadas en la movilización “en defensa de las dos vidas” que se llevó adelante en Río Grande, se encontraba la gobernadora Rosana Bertone quien, con su presencia, respaldó la postura de los convocantes. “Son convicciones personales de cada uno”, subrayó, no obstante.

Al remarcar que su postura es una cuestión personal, la Gobernadora afirmó que “Este tema es para mí una cuestión meramente personal, muy difícil en mi vida como creo que atraviesan muchas mujeres fueguinas. Lamentablemente, y creo que esa dificultad que he pasado en lo personal me ha fortalecido, y ha sido por la fe que yo he podido salir adelante”.

“Aún hoy en día, cuando tengo que afrontar situaciones difíciles, lo que me sostiene es la fe, y creo que en este momento expresarme a favor de la vida me muestra tal cual soy”, se sinceró.

Consideró Rosana Bertone que “en Río Grande hay muchas familias que también sienten lo mismo, muchas mujeres que pasan situaciones difíciles y que por la fe o por estar apoyadas en un sentimiento pueden salir adelante”.

Intima y personal

Respecto de su presencia en la marcha en favor de las dos vidas expresó que “vine a asistir solamente a título personal como Rosana Bertone, es una convicción íntima y personal, estoy a favor de la vida, ya lo he demostrado, hoy no soy Senadora y creo que hubiera sido muy difícil ser senadora y tener estas posiciones tan encontradas que hoy se tienen en Argentina”.

Sin embargo, no dejó de lado su rol como Gobernadora provincial y destacó que se encuentra trabajando juntos con las carteras de Salud y Educación en la prevención. “Este trabajo se lleva adelante en las escuelas secundarias, capacitando y tratando de que las chicas que ya han tenido algún embarazo y que tienen alguna posibilidad de repitencia siendo muy jóvenes, puedan tener un conocimiento más acabado de cómo llevar su vida adelante para no caer en repitencia de embarazos, y tengan la posibilidad de estudiar y seguir adelante”.