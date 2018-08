Arcando, contra el aborto: “Esta ley nunca se debió haber discutido”

Entre la multitud presente frente a la plaza Brown se podía ver al vicegobernador Juan Carlos Arcando, quien recordó que formó parte de la declaración de los Derechos del Niño por Nacer en el mes de marzo.

“Yo tengo ya una postura desde que en el año 2006/2007 se presentó un proyecto similar en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo era concejal y me manifesté en ese sentido, inclusive poniendo en la puerta de mi despacho de la presidencia del Concejo Deliberante, que estaba a favor de la vida desde la concepción”.

En coincidencia con la gobernadora Rosana Bertone, el Presidente de la Legislatura dijo que “esta es una postura muy personal porque creo que todos tenemos derecho a nacer, como lo hemos tenido todos”.

“Me parece que ésta es una ley que nunca se tendría que haber debatido en la Argentina –rechazó- porque la mayoría de los argentinos estamos a favor de la Vida. Nunca estuvimos a favor de la muerte”.

“Muchas veces, los derechos humanos se ponen del otro lado de la vereda, porque defender los derechos humanos también tienen que ver con los derechos del niño por nacer”, entendió.

Derecho a la vida

En ese sentido exaltó Arcando que “todos tenemos que estar juntos, no podemos tener niños que desaparezcan porque alguien lo decidió, dejemos que ese niño nazca y decida su vida. Discutamos lo otro que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con esa madre que ha quedado embarazada, que el estado tiene una gran responsabilidad en ese sentido, no podemos discutir si un niño nace o no nace, todos tienen que nacer y todos tienen derecho a la vida”.

Fue contundente el presidente de la Legislatura al considerar que el proyecto de ley que tiene media sanción “es inconstitucional y en nuestra constitución de la Provincia de Tierra del Fuego está muy clarito en su articulado cuando dice el derecho a la vida desde la concepción”.

Finalmente se aventuró a señalar que “nuestro señor va a iluminar a los que quieren a la vida, esto no es una cuestión política ni partidaria, esto es defender a la vida como lo tenemos que hacer todos los argentinos. Espero que lo de Diputados sea rechazado por los senadores y que nunca más en la Argentina tengamos que debatir una ley de estas características”.