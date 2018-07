Trabajadores de Audivic enviaron una carta a la Gobernadora y piden reunirse con ella

La carta abierta:

Algunas noticias son más que claras y otras no, sobre lo que se ha trasmitido por los distintos medios de comunicación sobre nuestra situación. Cabe refrescar a usted directamente las condiciones que estamos padeciendo. La empresa nos adeuda más de tres meses de sueldo y se sigue sumando deuda a medida que transcurra el tiempo. Motivo de esta situación se nos viene sistemáticamente mintiendo con respecto a los pagos adeudados, tomando a la ligera nuestras necesidades por la falta de nuestros salarios, prometiendo fechas de pago que siempre se terminaron postergando con pretextos ligeros de explicaciones.

Depositamos nuestra fe demostrando nuestra colaboración para finalizar el conflicto. Se tuvo el gesto no solo de permitir la salida de 2 camiones, si no la de 4 camiones con producto terminado y nuevamente fuimos siendo engañados por la administración. Llegados esos productos a Bs As. Nosotros no recibimos pago alguno. Con el agravante que a los pocos días de haber enviado los productos nos enteramos por medio de un representante de la empresa que los mismos ya estaban cobrados a la fecha. Así una vez más fuimos nuevamente engañados.

Transcurridos unos días y por medio de terceras personas nos enteramos del vaciamientos de la planta de maquinaria necesarias para la continuación de la fabricación de productos. Explícitamente el día sábado 14 de Julio por la mañana cuando no se encontraba personal alguno de la planta. Contratando gente ajena a la empresa para el desmonte y traslado de la maquinaria sin saber a ciertas el destino de las mismas .Alarmados por esta situación impedimos el vaciamiento por el temor de tener el peor final a nuestros puestos de trabajo. Ocupando las instalaciones en forma pacífica a fin de impedir nuevos intentos de vaciamiento.

Los trabajadores de la empresa le pedimos, le solicitamos, le rogamos por este medio a usted que interceda en estas situación apremiante, desesperante, ya que no contamos con nuestros haberes para poder vivir. Porque no solo somos nosotros, detrás nuestro están nuestras familias y la amplia mayoría somos sostén de las misma.

Sabiendo usted lo caro y difícil que es estar viviendo en nuestra provincia, el frio, el hambre y las cuentas no se hacen esperar. Nuestros tiempos no son los mismos de la política, el protocolo y la lentitud de la justicia.

Somos seres humanos que sufrimos y padecemos la situación! Una vez más rogamos un buen gesto, de la política gubernamental para que se nos pueda adelantar los haberes adeudados comprometiéndonos a terminar más de 1000 equipos que servirían de garantía por ese adelanto.

La ciudad de Rio Grande, el municipio, comerciantes, gremios, todos nos dan una mano con donaciones y por demás el súper agradecimiento, pero la realidad es que nosotros somos trabajadores y la opinión de la totalidad es no estar viviendo de donaciones. Tenemos fuerza y capacidad para seguir trabajando sin tener que estar viviendo de lo que nos cede solidariamente nuestra maravillosa ciudad.

Desde ya le pedimos mil disculpas por hacerla participe de esta situación pero entendemos que usted es la representante del pueblo fueguino, de nuestra planta industrial como de todos los trabajadores de nuestra querida provincia. Por favor no permita que nos quedemos sin llevar nuestro esfuerzo de trabajo, a nuestras familias ya que esto representa además del mejor bienestar lo más preciado que es la dignidad.

Le solicitamos tenga a bien concedernos una reunión para poder explicarle personalmente. Muchísimas gracias.

Los Trabajadores de Audivic.