El abogado Francisco “Paco” Giménez se refirió hoy en ((La 97)) Radio Fueguina a la polémica desatada luego de que vecinos de Río Grande denunciaran haber sido multados por autoridades chilenas al transitar por el país vecino con vidrios polarizados.

Ello mereció incluso la intromisión de los referentes del área de fronteras de nuestra provincia, que llevarán al próximo encuentro con sus pares de Chile la problemática.

Sin embargo, una cosa no queda del todo clara: ¿Chile incumple las normas al multar a los argentinos o en realidad Argentina también prohíbe los polarizados?

De acuerdo a lo expuesto por el abogado Francisco “Paco” Giménez en Radio Fueguina, no hay lugar a dudas: “Los vidrios polarizados están prohibidos también en Argentina”

Así se desprende al menos de las ordenanzas vigentes a nivel local y de la normativa nacional, de acuerdo a la Ley de Tránsito, por lo que el letrado entiende que “casi todos los autos andan con polarizados prohibidos en Río Grande”.

A modo de conclusión, el abogado sostiene que “si nosotros cumpliéramos con las normas vigentes, podríamos ir a Chile con tranquilidad”.

Qué dicen las normas

El artículo 1° de la Ordenanza 1063 de Río Grande señala:

PROHIBESE en el ejido municipal de la ciudad de Río Grande la utilización de adhesivos vinílicos en los

vidrios de seguridad de los vehículos automotores, cuya tonalidad impida apreciar desde el exterior, el interior

del vehículo y sus ocupantes a una distancia no inferior a veinticinco (25) metros con luz artificial exterior y una

distancia no inferior de cincuenta (50) metros con luz solar.

En tanto en Chile, de acuerdo a la Ley de Tránsito, todos los vehículos deben estar provistos de vidrios de seguridad “que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”.

Debido a que este punto se ha prestado para diferentes interpretaciones, el Seremi de Transportes ratificó lo siguiente:

· No está permitido instalar láminas de seguridad con tinte.

· No está permitido instalar láminas polarizadas en ninguna parte del vehículo.

· Solo el polarizado original de fábrica está permitido, siempre que sea en los vidrios traseros y no impida la visión hacia el interior.