Quince trabajadores metalúrgicos han dejado de estar vinculados a la firma electrónica Electrofueguina y pasan a engrosar la lista de desocupados de la provincia de Tierra del Fuego.

Esta información fue confirmada hoy a los operarios, luego de que la firma empresa decidiera no renovar los contratos de estos quince, que no formaban parte del famoso acuerdo celebrado en noviembre de 2017, por lo que no pondría en riesgo el mismo.

Pero la situación es aún peor, ya que otros 35 metalúrgicos también quedarían en la calle la próxima semana, cuando sus contratos queden sin valor.

La medida de Electrofueguina responde, de acuerdo a lo informado por la firma, a una abrupta caída en la producción (y la venta) de televisores, que llegaría a las 7 mil unidades.

