SIPROSA se opone al acuerdo paritario con el Gobierno

El comunicado de SIPROSA:

Desde el sindicato de profesionales de la salud de la provincia de Tierra del Fuego, queremos hacer llegar a la comunidad nuestro más hondo sentimiento de disconformidad ante las novedades resultantes de la última paritaria del escalafón húmedo. En tal sentido, queremos explicitar lo siguiente:

● Dos cuotas únicas de 3000 pesos, no resuelven el insuficiente salario del sector profesional dado que no generan una opción valida para atraer profesionales ni un incentivo de arraigo para quienes ya están en el sistema

● Así mismo, entendemos que postergar la discusión de definiciones salariales de fondo hasta agosto resulta de suma irresponsabilidad para con el sector profesional, dado que el déficit en recurso humano calificado se acentúa ante la imposibilidad de proyectar un salario medianamente digno en los próximos meses.

● La problemática salarial del sector profesional con dedicación exclusiva fue omitida en el acta del escalafón húmedo por parte de los tres sindicatos participantes y los representantes de ejecutivo.

● No solo que SIPROSA es discriminada como representante de sus afiliados en reunión paritaria, sino que además, las cuestiones salariales inherentes a nuestros afiliados son excluidas de cualquier negociación, con perjuicio del sector profesional y de la comunidad toda, al perpetuarse la dinámica de desarraigo y éxodo profesional.

En virtud de la inexistencia de soluciones para el sector de profesionales de la salud en el ámbito de paritarias, u ante la ausencia de diálogo con el ministerio de salud, una vez más solicitamos ser recibidos por la Señora Gobernadora. Entendiendo que debe emprenderse un camino de diálogo y consenso en aras de dotar al sistema de salud pública de profesionales calificados y arraigados, acordes a la complejidad y demanda creciente que se perfilan en la sociedad fueguina actual. Una vez más afirmamos que sin profesionales de salud no hay sistema de salud de calidad y con capacidad de resolución.