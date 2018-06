“Día de los niños por nacer”: Melellla defendió con firmeza el veto

El intendente Gustavo Melella defendió y explicó su decisión vetar de la ordenanza que contemplaba el 25 de marzo de cada año como el “Día de los derechos del niño por Nacer”:

“Somos parte de una gestión y un espacio político que estamos a favor de la vida, pero de la vida plena, y todos los días. Pero como Intendente tengo que buscar el diálogo, buscar aquellas cuestiones que nos unan y no que nos dividan, y este tema es muy sensible, pero no es un tema sensible nada más que para los grupos religiosos, es también sensible para el colectivo de mujeres que también luchan por lo que creen justo”.

“Cuando hay un tema sensible lo que hay que hacer es discutirlo, es ponerlo sobre la mesa y dialogar, dar razones. Si creo en una Nación para todos, en una provincia y una ciudad para todos, tengo que decir por qué; y no lo tengo que imponer”.

Melella formuló estas declaraciones en el discurso de apertura del encuentro de formación y capacitación que encabezó FORJA este sábado en la Misión Salesiana con la participación de diversos sectores políticos, sindicales y sociales.

“Este Intendente no vetó el derecho a la vida, sino el no diálogo. El que se haya impuesto de una manera urgente, cuando no había necesidad, un proyecto con una intencionalidad, en algunos, netamente especulativa del momento”.

“No estamos en contra. Estamos a favor del diálogo. Leía una carta de un Obispo Metodista que decía que no podes negar la realidad, hay que discutirla. No afecta mi fe y a nadie que tenga fe le debe molestar discutir, porque además estamos en democracia por lo que habría que haberlo discutido, sin importar luego el resultado de la ordenanza”.

“Veté el no diálogo, veté la imposición de un grupo sobre el otro, en una cuestión que era muy sensible para todos. Porque el tratamiento sobre tablas de un asunto es porque hay una urgencia, una emergencia, y no la había para tratar este tema, se podría discutir, como se está haciendo a nivel nacional”, propició

“Por discutir no vamos a perder nuestra fe”, insistió.

“Y porque creemos en la vida, dentro de nuestra política en el Municipio –como pocos del país- llevamos adelante Casa de María, un espacio que acompaña a la mamá desde que se entera que está embarazada, con educación, estimulación, salud, para que ese niño nazca bien y tenga igualdad de oportunidades. Porque es fácil decir que estamos a favor de la vida y después nos desentendemos de la mamá porque es pobre, que no tiene alimentos, o no la cubre el sistema de salud o un niño que no tiene oportunidad de igualdad”.