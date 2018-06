Manifestación en contra del veto al “Día del Niño por Nacer”

Cientos de vecinos autoconvocados de la ciudad de Río Grande, se reunieron frente al Municipio para manifestar su malestar por el veto total de la ordenanza que instituía en la ciudad el Día de los derechos del niño por nacer.

Recordemos que el Concejo Deliberante por el voto mayoritario aprobó una ordenanza que adhería a la Ley Provincial que votó durante el pasado mes de marzo, por mayoría también la Legislatura Provincial y que fue promulgada de hecho por el Gobierno Provincial.

Días después de conocerse el resultado de la votación en la Cámara de Diputados donde el proyecto de Ley que busca instaurar el Aborto en Argentina obtuvo media sanción se dió a conocer la decisión del intendente Gustavo Melella de vetar en su totalidad la ordenanza que el Concejo había aprobado.

Ante esto los vecinos de Río Grande, con el acompañamiento de integrantes del Consejo Pastoral de Río Grande, se manifestaron frente a la Municipalidad de manera pacífica.

Diferentes referentes hicieron uso de la palabra, entre ellos los Pastores Jorge Cayo y Gustavo Villalba, manifestándose a favor de las dos vidas, de la vida de la mujer gestante y del niño por nacer, y de la necesidad de levantar la voz de los que no tienen voz y son víctimas inocentes de un proyecto que busca eliminarlos, como es el que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.

Nidia Stefanutti, manifestó que fue a la convocatoria porque es madre de 6 hijos, uno de ellos con discapacidad, del que me siento orgullosísima, porque es brillante, y que está a favor de la vida, siempre” para luego leer un documento donde se deja en claro que hubo un pedido de audiencia con el jefe del Ejecutivo Municipal que nunca fue respondido, y que esto lo interpretan como una discriminación, ya que dicho pedido no fue respondido.

Discurso del Pastor Héctor Pauli

Uno de los líderes cristianos que hizo uso de la palabra fue el Pastor Héctor Pauli quién dijo “nos convocamos esta tarde en defensa de la vida del niño por nacer, aparentemente el enemigo a combatir por parte del Señor intendente, (yo no sé qué tiene de peligroso un bebé en la panza de su mamá) que en Argentina Diputados y el Intendente y 3 concejales se han manifestado en contra de sus derechos”

El argumento de la falta de recursos

Más adelante agregó “si se trata de un problema de recursos como el intendente argumenta en su veto, le decimos que todos los que estamos acá estamos dispuestos a poner de nuestro bolsillo para que el Municipio no gaste en recordar el Día de los derechos del niño por nacer” porque creemos que vale la pena defender la vida. Ya que no hay paz social si establecemos la cultura de la muerte, si queremos una sociedad inclusiva, más justa no podemos empezar matando a los hijos que están en la panza de su mamá”

No se puede ser cristiano y estar a favor de la muerte

También a su tiempo manifestó,” le pedimos Sr Intendente que haga clara su posición, porque no puede llamarse católico, ni cristiano y estar a favor de la muerte, Ud. me parece que nunca ha leído la biblia”.

Continúo diciendo “nos han tildado de religiosos, somos cristianos comprometidos con Dios y con la vida, nos sentimos honrados de portar este fé que nos lleva a defender la vida, y le recordó el trabajo social que realizan las organizaciones cristianas sin pedir un solo peso al municipio. Ayudando al más débil, al más necesitado con recursos propios, sin pedir nada al Estado Municipal”.

El argumento de la falta de debate

Otro de los argumentos del Intendente citado por Pauli es que faltó debate, y le recordó que “tampoco hubo debate cuando se aprobó el cupo trans. Y se preguntó “¿por qué no hay un cupo para las madres solteras, para los mayores de 50 años que no tienen trabajo? aparentemente para Ud. y algunos concejales hay personas que tienen más derechos que otros, eso no se debatió y eso si es un gasto mensual, que nos parece injusto”.

Palabras Finales

Para finalizar el Pastor Pauli sentenció “Sr intendente, Ud. será recordado como el intendente que no tuvo agallas para defender los derechos del niño por nacer, no será recordado de buena manera, lo único que está generando es el malestar de la población que en su gran mayoría en Río Grande, está a favor de la vida” culminó su discurso el Pastor Héctor Pauli, ante la ovación de los presentes que coreaban “Sí a la Vida, Sí a la Vida”.