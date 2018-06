Una vez finalizado el encuentro frente a Islandia, que significó el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Rusia 2018, los memes y burlas coparon las redes sociales. Sin embargo, hubo un mensaje que cruzó el umbral y generó un fuerte rechazo.

Se trata de la publicación realizada por la siempre irreverente cuenta de Twitter “Falkland Islands”, que responde a los intereses británicos y suele chicanear a los internautas argentinos con encuestas y noticias.

En esta oportunidad, el mensaje señalaba que a “Argentina no le va bien con las islas pequeñas”; en clara referencia al conflicto bélico de 1982 y al tamaño de Islandia, una pequeña isla ubicada en el Océano Atlántico.

Argentina doesn’t do well against small islands, does it?

Como era de esperarse, la respuesta de los usuarios de Twitter de Argentina no se hizo esperar e incluso terminó por fomentar una segunda publicación de “Falkland Islands”, en la que los administradores de la cuenta redoblan la apuesta: “El tweet aparentemente ofendió a mucha gente en Argentina. Así que nos gustaría disculparnos… por nada. Viva Islandia”.

The below tweet apparently offended lots of people in Argentina. So we’d like to apologise.. for absolutely nothing. Viva Iceland! https://t.co/ahxpCyZXFE

— Falkland Islands (@falklands_utd) June 16, 2018