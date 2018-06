El intendente Melella, presente en la inauguración del Desafío de Producir

Este sábado el Intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella, encabezó el acto de apertura de la 33ª Edición de “El Desafío de Producir”, la feria más importante de la Patagonia que congrega en esta oportunidad a más de 170 emprendedores locales. El evento se desarrollará durante toda la jornada de este sábado 9 de junio hasta las 20:00hs y el domingo entre las 11:00hs y las 20hs.

En su discurso, el Intendente agradeció a los emprendedores a quienes reconoció el esfuerzo y el compromiso para superar los momentos difíciles de la economía actual.

“Si hay compromiso de los servidores públicos es porque también hay mucho compromiso y fuerza de los protagonistas. Y eso lo perciben los vecinos que visitan la feria, pasean y realizan alguna compra de productos de mucha calidad”, expresó.

Asimismo, Melella manifestó que “es real que nuestra situación es muy complicada” y destacó la visión estratégica del ex Intendente Jorge Martín “quien creó la Secretaría de la Producción para apoyar y acompañar el desarrollo de nuestros emprendedores”.

“Hoy ver esta feria es un mensaje de esperanza cierta y concreta que tiene que ver con el empleo y el sacrificio, y no con discursos vacíos para los diarios que se diluyen en la nada”, subrayó.

Finalmente, el Intendente destacó las políticas municipales relacionadas a la creación y al fortalecimiento de herramientas de autoempleo, entre las resaltó el Programa Huertas Urbanas que sigue creciendo, el acompañamiento a los productores de cerdos que pronto se completará con la posibilidad de faenar en el Matadero Municipal, la entrega de subsidios y créditos a emprendimientos productivos, la creación del Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico para la capacitación en nuevas tecnologías y la gran oferta de cursos y capacitaciones que propone el Municipio en oficios tradicionales.

“El Estado tiene que estar presente siendo muy claro contra aquellas políticas que no ayudan al empleo y que empobrecen. No hay que ocultar lo que pasa. Hay que decirlo, ser claros y poner manos a la obra para salir adelante. Invito a muchos más a sumarse al desafío de ser emprendedores. Muchos hablan hoy del FMI, de los miles de millones de dólares que vienen pero que no sabemos bien adónde, de los que se enriquecen con la suba del dólar o con las cuestiones financieras, pero hoy vemos aquí la contracara de eso, vemos a quienes la pelean, quienes luchan y quienes trabajan todos los días para estar un poquito mejor”.

Estuvieron presentes en el acto Secretarios y Subsecretarios del Gabinete municipal, autoridades de diversos organismos del orden nacional, provincial y local, veteranos de guerra, representantes de sindicatos, instituciones de la sociedad civil, emprendedores y vecinos que se acercaron a participar de la feria.