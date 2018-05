El licenciado Gabriel Ballerini explicó que su visita a nuestra ciudad se enmarca en la Campaña Nacional que defiende las “dos vidas”, la vida de la madre gestante y del niño por nacer.

Ballerini aseguró que “hay un permanente intento de cosificar la vida del embrión por parte de quienes impulsan el aborto legal, seguro y gratuito” agregando que “quienes pretenden que se apruebe esta ley solo están a favor de la vida de la mujer, por eso buscan que las madres puedan matar a sus hijos, de manera legal segura y gratuita”.

Ballerini continúo diciendo que “la ciencia ha comprobado que la vida comienza desde la fecundación y ante una mujer embarazada no estamos en presencia de una vida, sino de dos vidas. Por lo tanto el Estado tiene que garantizar, tutelar el desarrollo y la salud de esas dos vidas. Y de ninguna manera se puede proponer como respuesta o solución a un montón de problemáticas sociales eliminar a una de ellas”.

El aborto no es la Solución

El referente Pro- vida afirmó “el aborto no es nunca la solución, ya que se trata de un acto cruel, voluntario e intencional, que pone fin a una vida humana. El aborto no es un derecho, es un delito”. Recordando que “el primer derecho humano, es el derecho a la vida”

Entre los argumentos que explicitó, habló de los intereses que se mueven en torno a la Campaña por el Aborto en Argentina, asegurando que “hay un autoritarismo que quiere imponer la ideología de género que se manifiesta en la eliminación del que no quieren que viva”.

Exposición en Diputados

El pasado 9 de Mayo, el especialista en bioética expuso en el Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados donde argumentó en favor de proteger tanto a la madre gestante como al niño por nacer.

Defensa de las dos vidas en la O.E.A

En tanto adelantó que la primera semana de Junio estará en Washington, E.E.U.U., donde junto a un equipo Pro- vida disertará en el marco de la 48° Asamblea General de la O.E.A (Organización de Estados Americanos) para argumentar una vez más en Defensa de las dos vidas, basándose en fundamentos científicos, biológicos, y jurídicos.

Ballerini opinó que “desde el punto de vista legal en Argentina el aborto esta despenalizado, (citando las causales de aborto no punible, del artículo 86 inc. 2 del Código Penal y el Caso F.A.L) y que lo que se busca con este proyecto es que las madres tengan el derecho legal de matar a sus hijos, buscando que se quite la tipificación del Código penal y que se naturalice la práctica abortiva como algo obligatorio y natural, lo que significaría el establecimiento de la muerte legal, segura y gratuita para los niños por nacer en Argentina”.

La Despenalización se trata el 13 de Junio

Al ser consultado sobre los pasará en la Sesión especial de la Cámara Baja, el Lic. Gabriel Ballerini explicó que “más allá de los resultados, el actual Congreso no está habilitado para tratar esta ley, y que en el peor de los escenarios que esta ley avance, que logre su aprobación en ambas Cámaras y que el Presidente no la vete, al minuto cero será declarada inconstitucional. Porque en todo nuestro ordenamiento partiendo desde la Constitución, se tutela la Vida desde la Concepción. Por lo tanto para que en el marco jurídico pudiera avanzar la total despenalización del aborto tal como está planteada, se tendría que reformar la Constitución y renunciar a Tratados Internacionales para que esta ley tenga cabida en nuestro ordenamiento jurídico”.

El referente Pro- vida afirmó que espera que “nuestros diputados elijan defender las dos vidas, porque todos queremos vivir en una Argentina donde se respeten los derechos de todos los seres humanos, y no sólo los de algunos”.