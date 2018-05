El Concejo va a los barrios: Los ediles se reunieron con los vecinos en Chacra XI

En el marco de las reuniones de comisiones que el Concejo Deliberante está llevando a los barrios, este miércoles por la tarde los ediles se reunieron con vecinos de Chacra XI, quienes les plantearon diferentes problemáticas que afronta el sector.

La reunión que fue encabezada por los concejales Paulino Rossi y Verónica González se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples que el Municipio tiene en ese sector de la ciudad y de la cual también participaron los ediles Laura Colazo, Alejandro Nogar y Raúl von der Thusen, funcionarios del Municipio, como así también la participación de varios vecinos que expusieron sus inconvenientes.

Al respecto el concejal Rossi señaló que “fue un encuentro positivo, donde el espíritu de las comisiones de trabajo es poder interactuar con los vecinos, pero son reuniones diferentes a las que se realizan dentro de la institución debido a que uno al acercarse al barrio puede escuchar en primera persona las problemáticas que tienen, como así también les pudimos explicar los diferentes proyectos que tenemos para el barrio”.

Asimismo el edil sostuvo que nos “plantearon varias inquietudes como por ejemplo el faltante de pavimentación y cordón cuneta de algunas cuadras, donde la Municipalidad explicó cuál es el programa de inversión, muchos problemas con la Cooperativa Eléctrica en lo que respecta a la iluminación del barrio, por lo cual les solicitamos que nos informen cuales son los sectores que no están bien iluminados, de forma de hacer los reclamos pertinentes, la problemática de perros sueltos, problema que lo tiene toda la ciudad, y no es de fácil resolución, como así también otros temas puntuales como lo que tiene que ver con la adjudicación de los terrenos, por lo cual vamos a ver como los podemos ir solucionándolo de forma individual”.

Respecto del reclamo de una posta sanitaria, dijo que “el sector ha crecido muchísimo, y cuando uno tiene problemas de crecimiento tiene que atenderlos, si bien tenemos un centro de salud cercano en Chacra XIII, pero se va a plantear a través de la secretaría de Salud tener una posta sanitaria en el SUM para poder atender los casos más comunes de salud de los vecinos, de forma que no tengan que trasladarse a otro centro periférico, o dirigirse hasta el centro de la ciudad, además considero que la descentralización de los servicios que tiene el Municipio es fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos, por lo cual seguramente lo vamos a estar implementado en el transcurso del año”.

Por último se refirió a la cuestión zoonotica señalando que la “mayoría de los perros sueltos de la ciudad tienen dueños, el perro callejero no tiene sobrevida, dado que no está vacunado, no tiene veterinario, no come seguro, entonces no tiene una posibilidad de sobrevivir por mucho tiempo, pero lamentablemente hay muchos perros sueltos con dueños irresponsables, y es acá donde tenemos que trabajar en generar conciencia, donde el perro tiene que estar castrado y chipeado, además debe de estar dentro del patio de la persona, entonces al momento de salir a pasear lo tiene que hacer con la correa, siendo que uno de los barrios donde mayores inconvenientes estamos teniendo es en Chacra XI, por lo cual debemos trabajar fuerte con la dirección de Zoonosis para hacer los controles pertinentes y trabajar en adopción responsable para poder descomprimir a las protectoras y a zoonosis a través de la adopción de los perros, de manera que en caso de que detecten más perros en la vía pública, generar los secuestros pertinentes, y una familia luego los adopte”.

“Fue una reunión muy productiva”

Por su parte la concejal Verónica González se refirió al encuentro con los vecinos de Chacra XI y expresó que fue una reunión “convocada por la Junta Vecinal provisoria del barrio y nosotros activamos la Ordenanza que se aprobó hace poco y nos convocamos aquí en el SUM del barrio para tener la Comisión unificada de Promoción y Mediación y Obras Públicas”.

Y si bien “nos convocamos para tratar dos asuntos también en el contacto con el vecino surgen muchas otras cuestiones que quizás son planteadas en algún momento pero ante el acercamiento nuestro los vecinos están en la necesidad de plantearnos algunas cuestiones que quizás ya hicieron pública y le han transmitido a las autoridades municipales”.

Sin embargo “entendemos que esa es la lógica en la que tenemos que trabajar porque ellos tienen esta manera para relacionarse con las autoridades públicas” por lo que “es una reunión positiva y buscamos que el vecino entienda cómo funcionan las Comisiones que son abiertas y nosotros desde el Concejo siempre e lo hemos implementado” por lo cual “esta novedad de llevar las Comisiones a los barrios es más cómoda para los vecinos y sabemos que este tipo de necesidades e inquietudes iban a ser planteados”.

Por lo tanto valoró “la opinión y los temas planteados por los vecinos que hicieron de esto una reunión extensa pero muy productiva”, además “el vecino puede entender que hay cosas que no tienen que ver con el Municipio o el Concejo sino que son de competencia nacional o provincial y que ellos sepan que no siempre es el Municipio en cuestiones en las que no se pueden avanzar”.

Por último señaló que “nosotros tratamos de transmitirles tranquilidad, le informamos que estamos trabajando en conjunto con el Municipio y que muchos proyectos surgen desde el Concejo Deliberante para que luego los vecinos puedan acceder a una mejor calidad de vida o bien mejorar algunas de las situaciones que nos han planteado”, concluyó González.