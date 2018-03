Premios Ciudad de Río Grande: Rocío Ledesma, la gran ganadora de la noche

RIO GRANDE.- Este sábado en horas de la noche se llevó adelante la tradicional entrega de los Premios Ciudad de Río Grande en su Quinta edición, que contó con la presencia del gimnasta olímpico Federico Molinari, acompañando a los deportistas de la ciudad

El evento, organizado por la Agencia de Deportes y Juventud, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y por primera vez se transmitió vía streaming, permitiendo que desde todas partes del país y el mundo se pudo seguir las instancias de la premiación.

El intendente Gustavo Melella estuvo acompañado por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, el senador José Ojeda, los concejales Verónica González y Raúl Von der Thusen, el gerente Ejecutivo de la Agencia de Deportes y Juventud, Diego Lassalle y miembros del Gabinete Municipal junto a autoridades de fuerzas militares y de seguridad.

En su discurso, el Intendente destacó la presencia de Federico Molinari, “un deportista de renombre internacional, un argentino que haya llevado el deporte de gimnasia olímpica a lo más alto, que hoy este con total humildad aquí y verlo iniciando a los chicos en la inauguración del Centro de Gimnasia Artística, es muy valioso”.

El profesor Melella aprovechó la oportunidad para honrar la memoria de “una compañera de trabajo ligada al deporte motor y una referente de esa disciplina, como lo era Melisa, que hace poquito partió. Hoy ella también nos está acompañando”.

Melella pidió a los deportistas de la ciudad que “siempre sean testimonio de esperanza, de fuerza y de lucha”, porque “detrás de cada uno de ustedes hay mucho sacrificio y mucha lucha. Por eso en esta noche donde se los celebra, la ciudad les pide eso, que no dejen nunca de ser lo que son hoy, referentes de esperanza, de lucha y de compromiso”, exhortó.

Finalmente en su discurso el intendente pidió a los deportistas que “cuando estén en algún podio, en alguna otra parte lejos de la ciudad, acuérdense de sus padres, de sus entrenadores, de los clubes que muchas veces de forma gratuita están los ayudaron y que sean buenos referentes del resto de los chicos”.

Luego de esto se dio inicio a la ceremonia de entrega de los premios en las 51 ternas que se habían establecido, para reconocer el desempeño de los deportistas locales durante el año pasado.

El boche de oro fue el momento del premio de oro que este año recayó en la Judoca Rocío Ledesma, quien se encuentra compitiendo, presentando a la ciudad y al país, en el exterior, por eso el reconocimiento fue recibido por su madre.

La destacada deportista, surgida de la cantera de la Escuela municipal de Judo. La joven, quien es disminuida visual, pero eso no le impidió en 2014 adjudicarse la Medalla de Oro en la categoría juvenil de los Juegos Juveniles Parapanamericanos; luego consiguió el séptimo lugar en el Mundial de Judo paralímpico en Hungría.

Integra la Selección Nacional de Judo, tras su gran participación del Mundial en Corea, n otos logros.

“Quiero agradecer a todos, porque de no ser por el deporte Rocío no hubiera avanzado donde está”. También destacó “todo el apoyo del Municipio y sus dirigentes, la gente del CRD, porque gracias a ellos, mi hija ha crecido mucho como deportista, ella entrena todos los días y con mucho esfuerzo pone todo de su parte para alcanzar sus objetivos y hoy queremos agradecer este reconcomiendo”, valoró emocionada su madre.

Los ganadores

1-Deporte: “Judo”

Ledesma Dure, Rocío Silvana

2-Deporte: “Adultos Mayores”

Hernández, Hugo

3-Deporte: “Karate Do”

Piaggio, Antonela

4-Deporte: “Adaptado”

Maza, Nahuel

5-Deporte: “Powerlifting”

López, Micaela

6-Deporte: “Boxeo”

Maximiliano Duarte

7-Deporte: “Taekwondo ITF”

-Rolando, Candela

8-Deporte: “Rugby”

Viel, Francisco

9-Deporte: “Karate Tradicional”

Prado, Lautaro

10-Deporte: “Ajedrez”

Quiroga, Ángel

11-Deporte: “Taekwondo WTF”

Fernández, Brandon Marcelo

12-Deporte: “Padel”

Gallardo, Iván

13-Deporte: “Fisicoculturismo”

-Bertazzo, Jimena Noemí

14-Deporte: “Gimnasia Rítmica”

Zurita, Azul

15-Deporte: “Levantamiento Olímpico”

Ruiz Cárdenas, Leandro

16-Deporte: “Gimnasia Artística”

Aquino Ríos, Mélani Agostina

17-Deporte: “Jiu Jitsu”

Maidana, Cristian Gabriel

18-Deporte: “Hockey Pista”

Nieto, Carolina Jainen

19-Deporte: “Salto Hípico”

Valentina Agüero

20-Deporte: “Hockey Rollers”

Carmona, Álvaro Fernán

21-Deporte: “Waterpolo”

Uriona, Iván Darío

22-Deporte: “Tiro Deportivo Olímpico”

Dávila Miguel, Romina Aylen

23-Deporte: “Natación”

Picatto, Francisco Gabriel

24-Deporte: “Tiro Deportivo”

Bremsz, Gustavo

25-Deporte: “Bochas”

Pousa, Víctor

26-Deporte: “ATV”

Barría, Tomás

27-Deporte: “Arquería”

Casabene, José Luis

28-Deporte: “Tenis”

Sciutto, Juan

29-Deporte: “Vóley”

Ybars, Franco

30-Deporte: “Atletismo”

Ernaga, Pablo

31-Deporte: “Básquet”

Cruz, Rodrigo

32-Deporte: “Handball”

Soria, Juan

33-Deporte: “Canotaje”

Vera, Guillermo Francisco

34-Deporte: “Ciclismo de Ruta”

Acosta Ricardo

35-Deporte: “Deportes Combinados”

Pereyra, Leandro

36-Deporte: “Ciclismo Rural”

Barcenas, Alejandro

37-Deporte: “Futsal Salón AFA”

Perpetto, Facundo Israel

38- Deporte: “Ciclismo de Montaña”

Romero, Juan Pablo

39-Deporte: “Futbol 11”

Bravo, Gustavo Andrés

40-Deporte: “Motociclismo”

Orellana, Kevin

41-Deporte: “Futsal CAFS”

Martínez, Lucas

42-Deporte: “Hermandad”

Marchisio, Luis

43-Deporte: “Karting”

Pereira, Joaquín

44-Deporte: “APITUR”

Igor, Federico

45-Deporte: “Tenis de Mesa”

Soto, Mauricio

46-Deporte: “Automovilismo pista”

Medina, Gabriel

47-Deporte: “Liga Independiente de Futbol”

Tulian, Ricardo Jesús

48-Deporte: “ACTCF”

Lucas Bottan

49-Deporte: “Rollers Free Style”

Martínez Lucas

50-Deporte: “BMX Free Style”

Miranda Santiago

51-Deporte: “Skateboarding”

Portables Jeremías