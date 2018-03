El concejal Nogar recibió a la senadora Boyadjian

RIO GRANDE.- En el despacho de la Presidencia, el titular del Concejo Deliberante Alejandro Nogar se reunión con la senadora nacional Miriam Boyadjian, y la Legisladora Cristina Boyadjian.

Durante el encuentro la senadora detalló las propuestas para la Vigilia por Malvinas y para el acto del 2 de abril como lo son las ‘Dos Rosas por la Paz’, y los documentos que reafirman la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, réplicas que serán depositadas tanto en el Municipio de Río Grande y en el Centro Veterano de Guerra.

Tras el encuentro, el concejal Nogar manifestó que “fue una charla amena con la senadora Miriam Boyadjian, como así también con la Legisladora Cristina Boyadjian, en la que me comentaron las propuestas para la Vigilia por Malvinas, como así también para el acto del 2 de abril”.

En tal sentido manifestó que “es un símbolo muy significativo para Río Grande que se haga entrega durante la Vigilia de las ‘Dos Rosas de la Paz’ al Centro de ex Combatientes, y a la Municipalidad, con material bélico que se utilizó durante Malvinas”.

También el edil señaló que la “senadora nos invitó a un evento solidario para este sábado 24 de marzo para una recolección de diferentes elementos en el marco del ‘Día del Niño por Nacer’, de la cual participaremos porque desde nuestro bloque estamos a favor de la vida”.

Por su parte la senadora Boyadjian señaló que “estuve contándole al Presidente el proyecto que estamos trabajando para lo que serán los actos por la gesta de Malvinas, tal cual lo hice con el intendente Gustavo Melella, y la gobernadora Rosana Bertone”, dijo, al tiempo que expuso que estamos “tratando de traer como invitados, auspiciado por el Senado de la Nación, al Maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, quien traerá una de las ‘Rosas de la Paz’, artesanía que se encuentra conformada por las balas de lo que fue el combate en Malvinas, siendo que una de ellas será depositada aquí en la ciudad y otra en el Cementerio de Darwin en las islas”.

Asimismo la parlamentaria nacional indicó que también “viene un coleccionista privado que encontró documentos históricos, donde consta la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y que hoy están depositados en el Archivo General de la Nación, son copias certificadas que serán entregadas al intendente local, como al Centro Veteranos de Guerra durante la Vigilia, y es oportuno el momento para invitar al Presidente del Concejo para que nos acompañe en todos estos eventos”.

Por otro lado la senadora se refirió al trabajo de interbloque que viene llevando adelante desde el Senado de la Nación manifestando que “la semana pasada fui reelecta como Presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, comisión muy fuerte que habla de los derechos de las personas a través de la niñez, de la familia, de la tercera edad, y de las personas que sufren alguna discapacidad, y otros temas que son sensibles y transversales a todos los segmentos y líneas políticas, dado que en esto no hay banderías, y hay que trabajar mucho en políticas sociales que sean las adecuadas para lo que la sociedad necesita”.

Finalmente Boyadjian se refirió al evento solidario del ‘Día del Niño por Nacer’ que se realizará este sábado 24 de marzo señalando que “como forma de compartir los derechos del ‘Día del Niño por Nacer’ y siempre en favor por la vida estamos recolectando desde la Fundación Valores diferentes elementos para bebe como lo son ropa, pañales, leche, juguetes, y esta es una forma de compartir un trabajo y una visión de vida que compartimos tanto con el concejal Alejandro Nogar, y la legisladora Boyadjian”.