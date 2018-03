Blanco: “Es un año ideal para encarar la reforma política en la provincia”

Tras el discurso de la Gobernadora Rosana Bertone, quién dejo formalmente inaugurado el 35 periodo de sesiones ordinarias, el Legislador y referente de la UCR – Cambiemos, Pablo Blanco, realizó un análisis de las palabras de la mandataria, e indicó que “se hizo un repaso desde a mirada del Ejecutivo de las diversas acciones que se han llevado adelante y es importante destacar el compromiso y el trabajo unificado que llevamos adelante para defender la Industria Fueguina”

No obstante y en referencia a la reforma política anunciada la Gobernadora y que tendrá como base de discusión el proyecto del Ejecutivo, el impulsado por el Legislador del FPV Ricardo Furlan y el impulsado por el bloque de la UCR, Blanco indicó que “celebro la decisión política de la Gobernadora, para poner en discusión un tema tan complejo e importante para la vida democrática de la Provincia”.

El Legislador radical sostuvo que “Creo que este es un año ideal para poder encarar la reforma política que es necesaria en la Provincia”, agregando que “hay muchas cosas que hay que modificar y que con el transcurso de la vida institucional provincial se ha visto que no han dado resultado, el tema de la reforma electoral es esencial en la Provincia, debemos garantizar que quienes estén en los cuerpos colegiados tengan la legítima representatividad, no podemos permitir que casi siempre el voto en blanco sea el que mayor porcentaje obtenga en las elecciones producto, entre otras cosas, del sistema electoral que tiene la Provincia”.

Asimismo Blanco destacó la posición asumida por la Gobernadora e indicó que “hace un tiempo nosotros presentamos estos proyectos que consideramos esenciales para la vida democrática de la provincia”, remarcando que “este es el momento para discutir todas las reformas necesarias del Estado, no es un año electoral y eso permitirá un debate sin mezquindades políticas”.

“A la reforma política y electoral es necesario encarar la ley de partidos políticos y a partir de ahí creemos que es la esencia de la reforma política que se debe dar y avanzar en el tema electoral”, dijo en cuanto a un asunto presentado desde su bancada.

“No puede ser que Tierra del Fuego sea una provincia con poco más de 200 mil habitantes y tenga más de 60 partidos políticos, eso demuestra que algo no funciona, y que son partidos políticos que se conforman exclusivamente para un acto eleccionario y después no tienen sentido ni vigencia, creo que eso hay que replantearlo, los partidos políticos tienen raigambre constitucional y son herramientas para la representación política y deben ser instituciones que tienen que tener su sentido y no meros instrumentos para poder presentarse en una elección”, cuestionó Blanco.