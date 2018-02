Docentes piden al menos $2670 más al salario básico

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) convocó a conferencia de prensa para reiterar el pedido de pronto inicio de la discusión paritaria con el Gobierno provincial, al tiempo que confirmó que en caso de no ser convocados antes del 5 de marzo, podrían iniciar un plan de lucha que ponga en peligro el arranque del Ciclo Lectivo 2018.

Asimismo, solicitaron que se recomponga el salario a razón de un 40 %, o lo que es equivalente a una suma de unos 2600 pesos al salario básico, al tener en cuenta los parámetros del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmara el Gobierno nacional en enero, donde se estipula el salario mínimo para los docentes en una cifra superior a la que se percibe en la provincia.

La conferencia de prensa fue encabezada por el secretario general del gremio docente, Horacio Catena y el representante de los trabajadores de la educación en la Caja de Previsional Social de Tierra del Fuego (CPSTDF), Héctor López Auil.

Aumento para “no ser discriminados”

El dirigente docente comenzó la conferencia de prensa asegurando que “el 3 de enero hemos pedido una reunión paritaria en el marco de la legislación vigente, donde la única ley vigente en la provincia es la Ley 244, para tratar no solo los temas que tienen que ver con lo salarial, sino una cantidad de temas como la implementación de la nueva escuela secundaria, la eliminación de espacios y los cambios curriculares, que significan un cambio sustancial para los chicos”.

“Hemos reiterado ante el silencio del Gobierno de la provincia, el pedido y a pesar de que la gobernadora ha anunciado estaría llamando a paritarias, el sector docente no ha sido convocado a ninguna mesa de negociación ni de discusión”, recordó

Asimismo, dijo que “también queremos hacer público que a partir de hoy la docencia empieza a discutir cuál es la propuesta que en una supuesta mesa de negociación llevaríamos a discusión. La última negociación paritaria fue en 2015, con un tipo de composición del salario que respetaba el escalafón, la antigüedad y distintos ítems.”

“Eso ha sido roto, tanto en los decretos de 2016 como de 2017 y nosotros conjugamos dos situaciones: por un lado consultamos la vuelta a esa composición salarial y por otro lado está el DNU nacional del 17 de enero que deroga la paritaria nacional y que tiene un artículo que habla del salario mínimo docente”, develó.

En ese sentido, explicó: “Es desconocido por la sociedad y habla explícitamente del salario mínimo docente, ya no como en la paritaria salarial donde se hablaba de un salario inicial y era referencia para 12 provincias, lo que hace y es importante resaltarlo, cambia el carácter porque reglamenta el salario mínimo vital y móvil, establece que será un 20 % superior a ese y esto lleva a otra discusión a la docencia”.

“Hoy la docencia en Tierra del Fuego tiene una referencia como en todos lados, que es el salario mínimo nacional y para ponerlo en concreto, un trabajador nacional que cobre zona, es en base a ese salario establecido”, dijo y planteó: “¿Qué significa eso para ir al punto en concreto? Significa que el Gobierno de la provincia a partir del 17 de febrero le debe a los docentes más de 6500 pesos por cada uno de sus cargos en el Nivel Inicial”.

Por ello, el gremialista reveló que “nosotros estamos consultando, y si los compañeros lo aprueban, que como inicio de la discusión debe darse el salario mínimo nacional más el 100 % de zona, que establecería el salario de un cargo simple en 22800 pesos. No es una locura lo que se pide y para que eso suceda, hay partes que ya se está pagando y por eso deben incorporarse esos decretos al básico hasta llegar a 2670 pesos al básico, que nos daría una primera discusión y que vamos a consultar para saber qué dice la docencia”.

Finalmente, Horacio Catena recalcó que “nosotros no hablamos de porcentajes, es muy odioso. El año pasado el Gobierno decía que ganamos 40 mil pesos y los datos dicen otra cosa. Con las distorsiones que hay, el promedio estaría en un 40 % y no obstante eso, nos parece que el año pasado ya se ha dado 2500 pesos al básico a otros sectores y los docentes no deberían ser discriminados”.

Por Christian Bisso